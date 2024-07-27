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東張西望何伯丨「新何太」自言被抹黑中傷　聲稱去屯門警署報案求助：好多人嚟搞我

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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何伯及「新何太」為上《東張西望》而成名。

因接受TVB節目《東張西望》成名的何伯及「新何太」，本來漸漸被大多網民注意，但近日因為「新何太」在直播時考慮離婚改嫁到美國，令何伯情緒激動。之後，網上廣傳「新何太」在公屋大堂大鬧保安，由此令何伯及「新何太」再受關注。

在昨日（7月26日）「新何太」更突然在粉絲群組騷出一張報案紙，聲稱自己去屯門警署報案：「啱啱去咗報警返嚟。」

東張西望何伯丨「新何太」向粉絲交代鬧保安事件　房屋署向涉事單位發出勸喻

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東張西望何伯丨網民指何太講大話

之後，她在YouTube Channel再上載短片稱：「我今日呢，就去咗報咗案㗎喇，去報警。嗰個『日更頻道』嗰個博主，佢就聯手去組織好多人嚟搞我，所以今日就去報咗警。同埋嗰個『無良殭屍』，佢哋呢兩個係抹黑我啦，中傷我啦，反正唔好嘅嘢佢哋都做晒㗎喇，而家又去組識教啲人點樣去陷害我啦，所以我今日都去報咗警。」

可是在facebook的「何伯&何伯老婆關注組」群組內，有成員指「新何太」貼出的報案編號疑是在2024年2月18日發出，並非昨日（7月26日）去報案的日期，提出質疑問道：「河馬你張東東係咪24年2月18日㗎？不如你比（畀）埋個日期大家睇證明你講真話啦」。

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