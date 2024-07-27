港大副校長任命　「球證」提方案息風波

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港大校政風波不斷升級，特首李家超介入後，由教育局和教資會聯手成立「調研小組」，有「階段性進展」，針對港大校委會5‧28會議的8位副校長任命問題，提出解決方案，令副校長的人選終於快塵埃落定，令港大管理層可以正常運作。

港大在國際學術界享有很高聲譽，但由於近來的風波，該校網站的管理人員一欄消失，校長及副校長皆不見了，一眾副校長妾身未明的情況，令人尷尬。例如捲入風波的副校長王于漸，近日在書展被行政會議召集人葉劉淑儀三度問及其現今在港大的職稱，王于漸只能笑而不答，其後着記者不要再問，「你問18次，我也是18次不回答你。」

調研小組「判決」 中間落墨

因此，調研小組今次出手，就先針對最緊急的問題，即副校長任命的風波，擔任「球證」角色，在會見了幾十人及做了一系列調查研究工作後，終於發信給校委會主席王沛詩及校長張翔，講清楚哪幾位副校長的任命可以執行，哪幾位任命「有問題」，算是一錘定音，免卻大家再爭拗下去，影響大學管治。

據知，作為「球證」的調研小組，今次的「判決」都算中間落墨，即既沒有全盤接受港大校委會原先通過的副校長人選，也令校長張翔屬意的人選留下來，而且這方案也有理有據。

僅首步 需就港大管治提建議

當然，這還未能全面解決港大管治問題，調研小組今次只是做了第一步。小組共有三大目標：

1.釐清事實及了解各方問題；即是搞清楚雙方提及的問題，究竟誰是誰非？問題何在？

2.協調內部溝通，協助各方配合，加強彼此合作；換言之，小組角色之一是協調各方，並有權要求各方合作，而且，小組成員始終是外人，若港大高層不配合，也難以開展工作。

3.按調研情況提出意見，就改善措施和良好做法提出建議。

港大創校逾百年，在剛公布的QS全球大學排名中躍升9位至第17位，創歷史新高。各方都希望珍惜港大。特首李家超也很重視港大，據知，他曾多次親自見過張翔和王沛詩，主要是做和事佬，希望兩人以和為貴，好好合作，以港大利益為重。

當然，今次調研小組提出任命副校長的解決方案，只是第一步，小組的工作還有很長的路要走，特別是要就港大管治提出全面的改善建議，徹底解決問題，以免日後再反覆出事。

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