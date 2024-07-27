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巴黎奧運｜奧運開幕禮擺大烏龍　韓國讀成朝鮮五環旗倒掛

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 43 分鐘前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（路透社圖片）

巴黎奧運香港時間今日凌晨1時30分揭幕，開幕禮破天荒在塞納河沿岸舉行，206個代表團約10,500名選手分批乘搭超過90艘船陸續登場，即使巴黎天氣不似預期、下著大雨，仍吸引大批民眾圍觀。惟大會擺了兩大烏龍，不但在韓國代表團登場時，誤將韓國讀成朝鮮，在升旗儀式亦把奧運五環旗倒掛。

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港隊在「劍神」張家朗及「女飛魚」何詩蓓任持旗手下，以第82隊在開幕禮亮相，與洪都拉斯及匈牙利同船。其他在船上的港將，包括游泳代表何甄陶、歐鎧淳、鄭莉梅、張心悅；乒乓球代表吳詠琳；羽毛球代表李卓耀、盧善恩、總教練何一鳴；三項鐵人伍泰龍；及團長施文信等。他們沿途揮動小型區旗表現雀躍，花劍隊法籍教練Greg Koenig更展示心型手勢。

英國跳水王子戴利（Tom Daley）和賽艇運動員高娃（Helen Glover）乘船遊行時，則一度重演《鐵達尼號》主角大喊「I am the king of the world」的經典一幕，成為焦點。

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至於備受矚目的點聖火儀式，法國當局找來法國足球傳奇施丹、法網14屆開主「泥地王」拿度等體壇名宿運送奧運火炬，最後由三屆奧運金牌得主法國田徑名將佩雷絲（Marie-José Pérec）及柔道好手連納（Teddy Riner），在杜樂麗花園（the Jardin des Tuileries） 用聖火燃點連接大型熱氣球的奧運會主火炬台。該處正是1783年史上首個熱氣球升空的地方。

開幕禮亦名人雲集，有Lady Gaga、阿雅中村等演出，憑《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》 紅遍全球的加拿大法裔樂壇天后Céline Dion，更在開幕禮結尾高唱法語名曲《Hymne à l'amour》，標誌着巴黎奧運正式揭幕，亦是她在2022年宣布確診僵人綜合症後首度復出。

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不過，在近乎完美的開幕禮中，韓國代表團以第48隊進場時，大會現場廣播以法語讀出「Republique populaire democratique de Coree」，繼而再以英語讀出「Democratic People's Republic of Korea（朝鮮民主主義人民共和國）」，而非韓國官方英文譯名「Republic of Korea（大韓民國）」，引起韓方不滿。升旗手亦誤將旗幟上下倒轉，奧運五環次序由原本的「上三下二」變成「上二下三」，直至儀式完結仍未能及時改正。

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