巴黎奧運｜奧運開幕禮擺大烏龍　韓國讀成朝鮮五環旗倒掛

巴黎奧運香港時間今日凌晨1時30分揭幕,開幕禮破天荒在塞納河沿岸舉行,206個代表團約10,500名選手分批乘搭超過90艘船陸續登場,即使巴黎天氣不似預期、下著大雨,仍吸引大批民眾圍觀。惟大會擺了兩大烏龍,不但在韓國代表團登場時,誤將韓國讀成朝鮮,在升旗儀式亦把奧運五環旗倒掛。

港隊在「劍神」張家朗及「女飛魚」何詩蓓任持旗手下,以第82隊在開幕禮亮相,與洪都拉斯及匈牙利同船。其他在船上的港將,包括游泳代表何甄陶、歐鎧淳、鄭莉梅、張心悅;乒乓球代表吳詠琳;羽毛球代表李卓耀、盧善恩、總教練何一鳴;三項鐵人伍泰龍;及團長施文信等。他們沿途揮動小型區旗表現雀躍,花劍隊法籍教練Greg Koenig更展示心型手勢。

英國跳水王子戴利(Tom Daley)和賽艇運動員高娃(Helen Glover)乘船遊行時,則一度重演《鐵達尼號》主角大喊「I am the king of the world」的經典一幕,成為焦點。

至於備受矚目的點聖火儀式,法國當局找來法國足球傳奇施丹、法網14屆開主「泥地王」拿度等體壇名宿運送奧運火炬,最後由三屆奧運金牌得主法國田徑名將佩雷絲(Marie-José Pérec)及柔道好手連納(Teddy Riner),在杜樂麗花園(the Jardin des Tuileries) 用聖火燃點連接大型熱氣球的奧運會主火炬台。該處正是1783年史上首個熱氣球升空的地方。

開幕禮亦名人雲集,有Lady Gaga、阿雅中村等演出,憑《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》 紅遍全球的加拿大法裔樂壇天后Céline Dion,更在開幕禮結尾高唱法語名曲《Hymne à l'amour》,標誌着巴黎奧運正式揭幕,亦是她在2022年宣布確診僵人綜合症後首度復出。

不過,在近乎完美的開幕禮中,韓國代表團以第48隊進場時,大會現場廣播以法語讀出「Republique populaire democratique de Coree」,繼而再以英語讀出「Democratic People's Republic of Korea(朝鮮民主主義人民共和國)」,而非韓國官方英文譯名「Republic of Korea(大韓民國)」,引起韓方不滿。升旗手亦誤將旗幟上下倒轉,奧運五環次序由原本的「上三下二」變成「上二下三」,直至儀式完結仍未能及時改正。

