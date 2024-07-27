巴黎奧運·不斷更新｜江旻憓女子重劍32強打贏埃及　今晚8:10爭入8強

▲ 港隊運動員在今日多場賽事登場。（資料圖片）

巴黎奧運今日（27日）正式揭幕，港隊多名運動員，包括江旻憓、鄧俊文、謝影雪、黃鎮廷和杜凱琹等率先出戰。

江旻憓晉級女子重劍16強

[17:09] 女子重劍「世界一姐」江旻憓，在香港時間下午4時50分率先出鞘，出戰女子個人重劍32強賽事。她最終以15:11打贏埃及選手Aya Hussein成功晉級、勇闖十六強。香港時間今晚8時間10分將爭入8強，進一步向獎牌目標進發。

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柔道女將王嘉莉不敵奧地利

[16:58] 首戰奧運的港隊柔道代表王嘉莉，香港時間下午4時48分於女子48公斤級32強淘汰賽登場，惟最終以0:10不敵奧地利選手Katharina Tanzer。

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趙顯臻小組第4名 明日轉戰復活賽

[16:10] 首位登場港隊的是賽艇代表趙顯臻，相隔8年再度征奧，他在香港時間下午4時出戰男子單人雙槳艇初賽，同組有四度刷新丹麥紀錄的Sverri Sandberg Nielsen、保加利亞的Kristian Vasilev，及匈牙利的Bendeguz Pal Petervari Molnar等經驗老將。趙顯臻最終以小組第4名完成賽事，未能直接出線晉級，明日香港時間下午將轉戰復活賽，爭奪前2名出線資格。

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另外，一班港隊游泳女將於香港時間傍晚6時15分，出戰女子4X100米自由泳接力初賽，排在小組第一組第七線道。接力隊名單包括有「五朝元老」歐鎧淳、直達200米背泳A標的小將張心悅、簡綽桐、譚凱琳及鄭莉梅。

趙顯臻在賽後表示，今日已發揮出正常水平，能以約7分鐘時間完成賽事已感滿意。對於只差一名就能直接晉級，則形容是「這麼近那麼遠」，期望在復活賽有更好發揮，「最重要是一場好過一場。」

羽毛球方面，迎來奧運最後探戈的混雙組合「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪， 同樣會在今日正式亮相，香港時間晚上8時於 混合雙打小組賽C組對中華台北。楊雅婷和楊霈霖則出戰女子雙打小組賽B組，鬥保加利亞選手。

至於第三度征奧的體操代表石偉雄，將在香港時間今晚9時半上演的跳馬男子資格賽登場。乒乓球世界排名第4的港隊混雙組合黃鎮廷和杜凱琹，則抽靚籤避開中國隊，首圈香港時間晚上11時15分鬥11號種子匈牙利。

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