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巴黎奧運·不斷更新｜江旻憓女重個人賽再過關　凌晨1時出戰4強向獎牌進發

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 5 分鐘前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港隊運動員在今日多場賽事登場。（資料圖片）

巴黎奧運正式揭幕，港隊多名運動員包括鄧俊文、謝影雪等陸續出戰，江旻憓更是旗開得勝，距離獎牌僅一步之遙。

石偉雄跳馬獲14.149分

[27/07 22:49] 第三度征奧的體操代表「石仔」石偉雄，將在香港時間今晚9時半上演的跳馬男子資格賽登場。

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江旻憓殺入4強

[27/07 22:11] 江旻憓在8強以15：7淘汰烏克蘭選手Olena Kryvytskak，突破上屆奧運8強止步成績，殺入明日（28日）凌晨1時上演的4強賽，對愛沙尼亞劍手Nelli Differt。

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  • 巴黎奧運女子重劍個人賽江旻憓打入4強，市民到大型商場觀看直播為港隊打氣。（陳靜儀攝） 江旻憓殺入4強。（HOY直播截圖）

    • 「鄧謝配」 小組賽打贏中華台北

    [27/07 20:41] 迎來奧運最後探戈的混雙組合「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪， 同樣在今日正式亮相，香港時間晚上8時於混合雙打小組賽C組對中華台北，以2:0技壓對手，拿下小組首，出線前景一片光明。他們在香港時間7月30日凌晨2時20分或之後，將再對陣日本宿敵組合渡邊勇大和東野有紗。

    至於楊雅婷和楊霈霖出戰女子雙打小組賽B組，惜以1:2負保加利亞選手。

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    江旻憓再過一關爭入準決賽

    [27/07 20:25] 江旻憓香港時間今晚8時10分，在女子個人重劍16強對陣美國選手Hadley Husisan。結果成功以15:12再過一關，香港時間今晚9時50分爭入4強，進一步向獎牌目標進發。

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    女子4X100米自由泳接力小組第7

    [27/07 18:35] 一班港隊游泳女香港時間傍晚6時15分，出戰女子4X100米自由泳接力初賽，排在小組第1組第6線。接力隊名單包括有「五朝元老」歐鎧淳、三戰奧運鄭莉梅、簡綽桐、譚凱琳，她們以3:42.42完成賽事，小組排第7、總排名15，在初賽止步。

    為港隊力追愛爾蘭的歐鎧淳賽後指，大家用了100%心力準備到最好，一出場就感覺到現場氣氛佷好，「好像去了演唱會一樣。」譚凱琳亦指是游泳生涯以來，氣氛最後一次的比賽；又說今日平了自己最佳成績，很享受比賽。首次出戰奧運的簡綽桐則稱，很開心第一次與師姐們出戰奧運，盡了全力、享受過程。至於鄭莉梅的母親為法國人，她指很開心家人今日有入場支持。

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    江旻憓晉級女子重劍16強

    [27/07 17:09] 女子重劍「世界一姐」江旻憓，在香港時間下午4時50分率先出鞘，出戰女子個人重劍32強賽事。她最終以15：11打贏埃及選手Aya Hussein成功晉級、勇闖十六強。

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    柔道女將王嘉莉惜負奧地利

    [27/07 16:58] 港隊柔道代表王嘉莉，香港時間下午4時48分於女子48公斤級32強淘汰賽登場，惟最終被判「一本」落敗，以0:10不敵奧地利選手Katharina Tanzer，遺憾告別個人首屆奧運。

    賽後她難掩失望，希望下個比賽可表現好些，「下一個目標是香港公開賽，回到主場希望發揮更好。」

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    趙顯臻小組第4名 明日轉戰復活賽

    [27/07 16：10] 首位登場港隊的是賽艇代表趙顯臻，相隔8年再度征奧，他在香港時間下午4時出戰男子單人雙槳艇初賽，同組有四度刷新丹麥紀錄的Sverri Sandberg Nielsen、保加利亞的Kristian Vasilev，及匈牙利的Bendeguz Pal Petervari Molnar等經驗老將。趙顯臻最終以小組第4名完成賽事，未能直接出線晉級，明日香港時間下午將轉戰復活賽，爭奪前2名出線資格。

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    趙顯臻在賽後表示，今日已發揮出正常水平，能以約7分鐘時間完成賽事已感滿意。對於只差一名就能直接晉級，則形容是「這麼近那麼遠」，期望在復活賽有更好發揮，「最重要是一場好過一場。」

    乒乓球世界排名第4的港隊混雙組合黃鎮廷和杜凱琹，則抽靚籤避開中國隊，首圈香港時間晚上11時15分鬥11號種子匈牙利。

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    運動員 謝影雪 鄧俊文 中華台北 中國隊 石偉雄 杜凱琹 黃鎮廷 匈牙利 保加利亞

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