巴黎奧運·不斷更新｜江旻憓女重反勝東道主法國選手　 為港隊勇奪今屆第一金

▲ 港隊運動員在今日多場賽事登場。（資料圖片）

巴黎奧運正式揭幕，港隊多名運動員包括鄧俊文、謝影雪等陸續出戰，江旻憓更是旗開得勝，再決賽反省，東道主法國選手，為香港贏得今屆首面金牌。

江旻憓一劍封后奪金

[28/07 03:53] 女子重劍「世界一姐」江旻憓面對主場之利的法國6號種子Auriane Mallo，曾經落後1:7，但其後上演大逆轉，在最後一局追成12:12平手，終在「決一劍」下反勝13:12，首次奪得奧運金牌，亦是港隊歷來奧運第三金。

三戰奧運終於獲勝，江旻憓賽後不禁落淚，感激「捱眼瞓」支持她的香港市民，「好多謝大家支持，我終於冇輸啦。」憶述比賽初段一到落後，她就形容「唔想輸得咁肉酸」，提醒自己打出永不放棄的香港精神。

特首李家超對江旻憓和她的教練致以衷心祝賀。李家超形容江旻憓在比賽中發揮超卓水準，劍法凌厲，盡展堅毅鬥志，奪得金牌是實至名歸，令人振奮，「再次為香港劍擊運動締造歷史，也證明了香港運動員的實力非凡，讓全港市民引以自豪。」

▲ 江旻憓奪得港隊奧運第一金。（港‍協暨奧委會fb圖片）

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江旻憓坐銀望金

[28/07 01:18] 江旻憓在4強賽以15:11勇挫愛沙尼亞劍手Nelli Differ，香港時間今日（28日）凌晨3時30分勇闖決賽，成為首名奪牌港將。

江旻憓決賽對手係法國6號種子Auriane Mallo，參考近年比賽往績，江旻憓可睇高一線，但對手擁有主場優勢。

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「黃杜配」打贏匈牙利晉級8強

[28/07 00:18] 乒乓球世界排名第4的港隊混雙組合黃鎮廷和杜凱琹，則抽靚籤避開中國隊，首圈香港時間昨日（27日）晚上11時15分鬥11號種子匈牙利，成功勝出晉級8強。

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石偉雄跳馬獲14.099分

[27/07 22:49] 第三度征奧的體操代表「石仔」石偉雄，在香港時間今日（27日）晚上9時半上演的跳馬男子資格賽登場，在第1跳出現落地失誤，第2跳順利完成，兩跳總分獲14.099分，在資格賽排名第11，未能躋身前8名晉級決賽。

石偉雄賽後受訪時指，自己「呢次比賽盡晒力」；又說過去3年經歷了太多變數和艱難，故參與今屆奧運與之前兩次的意義非常不同，「我覺得呢個係我20幾年運動生涯入面，最enjoy、最無壓力嘅一次。」

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江旻憓殺入4強

[27/07 22:11] 江旻憓在8強以15:7淘汰烏克蘭選手Olena Kryvytskak，突破上屆奧運8強止步成績，殺入明日（28日）凌晨1時上演的4強賽，對愛沙尼亞劍手Nelli Differt。​​​​​​

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「鄧謝配」 小組賽打贏中華台北

[27/07 20:41] 迎來奧運最後探戈的混雙組合「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪， 同樣在今日（27日）正式亮相，香港時間晚上8時於混合雙打小組賽C組對中華台北，以2:0技壓對手，拿下小組首，出線前景一片光明。

他們在香港時間7月30日（周二）凌晨2時20分或之後，將再對陣日本宿敵組合渡邊勇大和東野有紗。

至於楊雅婷和楊霈霖出戰女子雙打小組賽B組，惜以1:2負保加利亞選手。

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江旻憓再過一關爭入準決賽

[27/07 20:25] 江旻憓香港時間今日（27日）晚8時10分，在女子個人重劍16強對陣美國選手Hadley Husisan。結果成功以15:12再過一關，香港時間今晚9時50分爭入4強，進一步向獎牌目標進發。

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女子4X100米自由泳接力小組第7

[27/07 18:35] 一班港隊游泳女香港時間今日（27日）傍晚6時15分，出戰女子4X100米自由泳接力初賽，排在小組第1組第6線。接力隊名單包括有「五朝元老」歐鎧淳、三戰奧運鄭莉梅、簡綽桐、譚凱琳，她們以3:42.42完成賽事，小組排第7、總排名15，在初賽止步。

為港隊力追愛爾蘭的歐鎧淳賽後指，大家用了100%心力準備到最好，一出場就感覺到現場氣氛佷好，「好像去了演唱會一樣。」譚凱琳亦指是游泳生涯以來，氣氛最後一次的比賽；又說今日平了自己最佳成績，很享受比賽。

首次出戰奧運的簡綽桐則稱，很開心第一次與師姐們出戰奧運，盡了全力、享受過程。至於鄭莉梅的母親為法國人，她指很開心家人今日有入場支持。

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江旻憓晉級女子重劍16強

[27/07 17:09] 女子重劍「世界一姐」江旻憓，在香港時間今日（27日）下午4時50分率先出鞘，出戰女子個人重劍32強賽事。她最終以15：11打贏埃及選手Aya Hussein成功晉級、勇闖十六強。

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柔道女將王嘉莉惜負奧地利

[27/07 16:58] 港隊柔道代表王嘉莉，香港時間今日（27日）下午4時48分於女子48公斤級32強淘汰賽登場，惟最終被判「一本」落敗，以0:10不敵奧地利選手Katharina Tanzer，遺憾告別個人首屆奧運。

賽後她難掩失望，希望下個比賽可表現好些，「下一個目標是香港公開賽，回到主場希望發揮更好。」

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趙顯臻小組第4名 明日轉戰復活賽

[27/07 16:10] 首位登場港隊的是賽艇代表趙顯臻，相隔8年再度征奧，他在香港時間今日（27日）下午4時出戰男子單人雙槳艇初賽，最終以小組第4名完成，未能直接出線晉級，香港時間明日（28日）下午將轉戰復活賽，爭奪前2名出線資格。

趙顯臻在賽後表示，已發揮出正常水平，能以約7分鐘時間完成賽事已感滿意。對於只差一名就能直接晉級，則形容是「這麼近那麼遠」，期望在復活賽有更好發揮，「最重要是一場好過一場。」

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