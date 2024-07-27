天氣報告｜天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響　市民應提高警覺

▲ 天文台發出特別天氣提示。（資料圖片）

天文台今日（27日） 下午3時15分發出特別天氣提示，指珠江口一帶持續有強雷雨區發展，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。

天文台在下午3時45分再發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台指，活躍西南季候風正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港今日（27日）早上多處地區錄得超過30毫米雨量，東部地區雨量更超過40毫米。

截至下午4時，熱帶風暴格美已減弱為熱帶低氣壓，集結在武漢之東南偏東約170公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過湖北並進一步減弱。

天文台預測，活躍西南季候風會在今明兩日繼續影響廣東沿岸，廣闊低壓槽則會在未來兩三日為華南沿岸及南海北部帶來大驟雨及狂風雷暴，預料至下周中期稍為減弱，但廣東沿岸仍有幾陣驟雨。隨著高空反氣旋逐漸增強，下周後期中國東南部天色較為明朗。至於現時為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣的低壓區，會在未來兩三日逐漸發展，大致移向台灣至呂宋海峽一帶。

天文台預計，本港今日下午及晚上多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。吹和緩至清勁南至西南風，初時高地間中吹強風。展望未來一兩日，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。下周中期仍有幾陣驟雨。

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