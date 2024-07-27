東張西望丨容羨媛下周二離開TVB　曾志偉：有乜嘢唔開心就再返嚟

▲ 曾志偉表示歡迎容羨媛隨時回TVB。

《東張西望》主持容羨媛在前日（7月25日）於社交網透露早前因婦科病入院做手術：「早幾個月前做婦科檢查發現自己子宮裏面生咗好多粒粒，婦科醫生即刻建議做宮腔鏡檢查，進行宮腔鏡息肉切除。」她拍片與分享經歷，更提醒眾姊妹要注意身體，定要做婦科檢查。

不過此外，容羨媛將離開TVB。《東張西望》昨晚報道眾主持出席慰勞宴，TVB總經理（節目內容營運）曾志偉也有出席以示肯定員工努力。

志偉與眾《東張西望》主持齊接受訪問，指《東張西望》是TVB收視最高、話題最多的節目後，突然對身邊容羨媛說：「我知道你下個禮拜就會離開我哋，希望你去到嗰度就會開心，有乜嘢唔開心就再返嚟，我哋大家畀個祝福佢。」

此片段在《東張西望》播出後，鏡頭接回錄影廠，在廠內負責主播的容羨媛在節目內透露下周二（7月30日）是她在TVB的last day。但她在節目或個人社交平台都沒透露動向，網民估計容羨媛可在節目內預告自己離開又獲高層公開祝福，應該不是跳槽去其他電視台，應該是移民到外國。

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東張西望丨連續失主引討論

現年40歲容羨媛在香港理工大學取得建築經濟及管理學（榮譽）理學士學位後，再入讀香港浸會大學獲傳理系碩士學位。在大學期間，她曾短暫於澳洲墨爾本社區電台工作。

2004年，她參加香港電台第二台及青年網上電台Teen Power當Web J及Project Coordinator。在2008年離開港台加入TVB，最初於無綫娛樂新聞台任主持，在2012年加入《東張西望》任主持。

▲ 容羨媛興奮提《美麗戰場》被姦戲，令蔣家旻尷尬。

但同時容羨媛在主持節目時連番失言引網民熱議，比如在宣傳《美麗戰場》時，她訪問蔣家旻開場白竟興奮稱：「全城熱睇蔣家旻2分鐘強姦戲！」令對方無奈地回答稱：「其實被人強姦都唔係好好受。」

另在主持節目時談到有關全球人口問題，指香港為全球生育率最低的地方，容羨媛問在旁拍檔黃耀英為何與太太李旻芳結婚多年仍無所出：「點解你結婚咁耐都冇生小朋友呢？」接著更問：「其實係唔係你有問題呀？」令黃耀英尷尬。

▲ 容羨媛當眾問拍檔黃耀英為何與李旻芳結婚多年仍未生B。

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