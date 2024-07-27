巴黎奧運丨方力申自抽神還原與葉璇經典蝦碌事件　黃翠如被踢爆淚灑巴黎

▲ 方力申玩自抽，與黃翠如重演當日與葉璇的蝦碌事件。

【巴黎奧運/奧運會/港隊/方力申/黃翠如】巴黎奧運在香港時間今日凌晨舉行開幕禮，TVB派方力申、黃翠如、何振然及莊琬晴到當地採訪。TVB在巴黎奧運開幕禮前，在昨晚（7月27日）先播出《全城起動迎奧運》，在香港錄影廠一眾主持與在當地主持越洋互動。

期間，在香港主持鄭衍峰踢爆指翠如在巴黎哭了，聞言大感愕然的翠如先是不懂反應，之後靜了數秒後才回過神來以「哈哈哈」及「吓？」回應，及後翠如解釋指是因畏高，稱：「因為我哋呢度個台好高呀，路程又有啲崎嶇嘅，但我哋最後克服咗，上到嚟咩都值得喇。」

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巴黎奧運丨方力申自抽

同時，庭鋒則搞笑追問翠如有否買手信給老公蕭正楠，她聞言即將話題帶到巴黎當地「一票難求的情況」上，又笑謂自己因為入場券有限數和小方鬧不和。

隨後，二人即搞鬼地重演當年方力申與葉璇的蝦碌事件，小方先向著翠如「兇狠」地說：「跟住你寸我吖嘛」，之後翠如「慌張」的拍打小方示意節目開始，小方再「誇張」地尷尬笑笑裝作一切如常，認真抵死。

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