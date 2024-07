那英奪《歌手2024》總冠軍被網炮轟賽果不公　參賽者後台說話曝光揭黑幕

▲ 那英在內地歌唱節目《歌手2024》奪冠引爭議。

內地歌唱節目《歌手2024》在昨晚(7月26日)播出總決賽,由Chanté Moore、那英、孫楠、譚維維、汪蘇瀧、海來阿木、Faouzia Ouihya爭奪冠軍,結果由內地天后那英擊敗兩大外國歌后順利拿下冠軍寶座。

可是賽果引內地網上熱討,因為那英在前期表現不佳一度成績墊底,反而一直大獲好評的加拿大歌手Faouzia Ouihya卻大熱倒灶,更三甲不入僅得第四名,至於亞軍及季軍分別為譚維維及孫楠,即冠亞季軍全為內地歌手。

網民炮轟賽果不公

此外,網上瘋傳聲音外洩片段,當中哈薩克歌手Dimash Kudaibergen在後台與Faouzia Ouihya對話時忘記關咪,Dimash靠近Faouzia耳語說:「They said, It must be Chinese before you.」(在你前面的必須是中國人)Faouzia聽後點頭稱:「Ok!It's no problem.」

網民炮轟賽果偏頗:「全季沒掉出前三的決賽第四?」、「就算Taylor Swift、Adele來都赢不了,人情世故嘛」,更指「不意外、早就內定」,更憂心Dimash會否因被封殺。

