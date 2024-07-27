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那英奪《歌手2024》總冠軍被網炮轟賽果不公　參賽者後台說話曝光揭黑幕

娛樂

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 53 分鐘前

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那英在內地歌唱節目《歌手2024》奪冠引爭議。

內地歌唱節目《歌手2024》在昨晚（7月26日）播出總決賽，由Chanté Moore、那英、孫楠、譚維維、汪蘇瀧、海來阿木、Faouzia Ouihya爭奪冠軍，結果由內地天后那英擊敗兩大外國歌后順利拿下冠軍寶座。

可是賽果引內地網上熱討，因為那英在前期表現不佳一度成績墊底，反而一直大獲好評的加拿大歌手Faouzia Ouihya卻大熱倒灶，更三甲不入僅得第四名，至於亞軍及季軍分別為譚維維及孫楠，即冠亞季軍全為內地歌手。

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網民炮轟賽果不公

此外，網上瘋傳聲音外洩片段，當中哈薩克歌手Dimash Kudaibergen在後台與Faouzia Ouihya對話時忘記關咪，Dimash靠近Faouzia耳語說：「They said, It must be Chinese before you.」（在你前面的必須是中國人）Faouzia聽後點頭稱：「Ok!It's no problem.」

網民炮轟賽果偏頗：「全季沒掉出前三的決賽第四？」、「就算Taylor Swift、Adele來都赢不了，人情世故嘛」，更指「不意外、早就內定」，更憂心Dimash會否因被封殺。

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