COLLAR成員丨邱彥筒指未必要入戲院睇《龍捲風》　Marf被鬧爆後IG道歉

▲ Marf為言論道歉及對誤會作出澄清。

COLLAR人氣成員邱彥筒（Marf）在經理人戴穎推薦下，看了荷里活電影《龍捲風》（Twisters），之後在個人Threads發文講個人感想。

Marf稱：「今日睇咗龍捲風 tai wing 冇介紹錯～Storyline 幾好 不過個人立場覺得未必需要喺戲院睇（真嘢放喺呢度）Any肥！！！！！啱啱行返屋企有陣風吹埋嚟都即刻覺得好有feel」

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Marf：抱歉帶來誤會

可是此言論引發網民討論，指她不支持入場看電影，另有網民苦口婆心提醒，她是公眾人物要慎言。另外，更有網民誤會她所指是古天樂於《九龍城寨之圍城》的角色龍捲風。

Marf得知言論被批評後，即於IG出story致歉：「抱歉帶來誤會 本意並沒有任何不尊重意思 謝謝大家 之後會多多注意」，並表示自己十分欣賞《九龍城寨之圍城》與《龍捲風》的粉絲，以及很喜歡香港電影。

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