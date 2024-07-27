陳蕾現身機場分享細訴旅遊點滴 豹哥即場獻唱將客運大樓化為舞台
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
謝茜嘉主持的叱咤903旅遊節目《西加航空》由今日（7月27日）起一連八個星期六，將直播室移師到香港國際機場一號客運大樓，與香港機場管理局一同搭建《西加航空 星降大堂》做節目。
首位嘉賓「豹哥」陳蕾帶著外遊信物率先現身，與樂迷分享她與這件信物之間的淵緣，細訴旅遊經歷及機上趣聞，更向觀眾私心推介旅遊地點。同時，陳蕾即席向觀眾分享旅遊「星級打卡」的秘訣，更任攝影師為現場觀眾即席打卡。
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揭香港航空業神秘面紗
活動期間，陳蕾將一號客運大樓化為舞台，獻唱她為初訪歐洲創作的《五瓣玫瑰》，與觀眾隨旋律感受探索新國度的悸動，並演繹描繪打工仔心聲的搖滾曲《下流社會》，一掃似香港炎夏悶熱般令都市人鬱悶的無力感。
此外，每集節目邀請不同的機場員工到現場分享，向聽眾揭開香港航空業的神秘面紗。本集嘉賓為香港國際航空學院校長李天柱（Simon Li），現場解答聽眾對航空學院見習機師培訓課程的疑問。
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