陳蕾現身機場分享細訴旅遊點滴　豹哥即場獻唱將客運大樓化為舞台

▲ 陳蕾

謝茜嘉主持的叱咤903旅遊節目《西加航空》由今日（7月27日）起一連八個星期六，將直播室移師到香港國際機場一號客運大樓，與香港機場管理局一同搭建《西加航空 星降大堂》做節目。

首位嘉賓「豹哥」陳蕾帶著外遊信物率先現身，與樂迷分享她與這件信物之間的淵緣，細訴旅遊經歷及機上趣聞，更向觀眾私心推介旅遊地點。同時，陳蕾即席向觀眾分享旅遊「星級打卡」的秘訣，更任攝影師為現場觀眾即席打卡。

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▲ 陳蕾任謝茜嘉主持的《西加航空 星降大堂》首集嘉賓。

揭香港航空業神秘面紗

活動期間，陳蕾將一號客運大樓化為舞台，獻唱她為初訪歐洲創作的《五瓣玫瑰》，與觀眾隨旋律感受探索新國度的悸動，並演繹描繪打工仔心聲的搖滾曲《下流社會》，一掃似香港炎夏悶熱般令都市人鬱悶的無力感。

此外，每集節目邀請不同的機場員工到現場分享，向聽眾揭開香港航空業的神秘面紗。本集嘉賓為香港國際航空學院校長李天柱（Simon Li），現場解答聽眾對航空學院見習機師培訓課程的疑問。

▲ 香港國際航空學院校長李天柱現場解答有關見習機師培訓課程的問題。（中）

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