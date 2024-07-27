港鐵停駛｜觀塘綫太子至何文田站明日暫停服務　港鐵籲乘客用替代路綫

▲ 觀塘綫來往太子至何文田站的列車服務明日將暫停。（資料圖片）

港鐵明日（28日）進行觀塘綫隧道大型基建設施更新工程，觀塘綫來往太子至何文田站的列車服務將暫停，觀塘綫其他路段及其他鐵路綫則維持正常服務，乘客可使用荃灣綫前往旺角及油麻地站，及使用屯馬綫往何文田站。而所有車站維持服務，乘客仍可乘搭鐵路前往所有港鐵站。

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港鐵提醒乘客，明日太子站將是荃灣綫和觀塘綫的唯一轉車站，預計會非常繁忙，等候列車、扶手電梯及升降機的時間會較長；乘車安排亦會有別於平時，所有觀塘綫乘客均使用太子站2號月台上落車。港鐵籲乘客配合職員指示，及留意車站的特別標示。

港鐵又建議乘客，出門前請使用MTR Mobile的「行程指南」功能規劃行程，並盡量使用太子站以外的其他轉車站及替代鐵路綫；過海可選乘東鐵綫、東涌綫及將軍澳綫。

港鐵表示，明天全日會動員1,000名人員在相關車站及巴士站協助乘客，並會密切留意實際情況，適時調整列車服務以配合車站運作及乘客出行需要。另與九巴合作，額外提供免費巴士服務8號（全程免費），及30X號（指定巴士站上車免費）來往油麻地、何文田及黃埔區。

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