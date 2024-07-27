巴黎奧運丨劉穎鏇選港姐奪亞軍入行　Tiffany獲封「最強Body」【多圖】

▲ 劉穎鏇獲「最強Body」封號。

巴黎奧運盛大舉行，TVB選了3位小生黃庭鋒（Telford）、鄭衍峰（Leonard）、孔德賢（Danny）及3位花旦劉穎鏇（Tiffany）、何沛珈（Roxanne）、何泳芍（Honey）任「奧運之星」擔任TVB有關奧運的宣傳工作。

當中，現年27歲，參加2016年香港小姐競選奪亞軍兼最上鏡小姐入行的劉穎鏇一直受TVB力捧，入行以來工作機會不斷。

TVB小花丨劉穎鏇晒纖腰長腿拍廣告 分享保持身形苗條心得

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巴黎奧運丨劉穎鏇走打女路線

自幼在美國洛杉磯生活的的劉穎鏇擁有逆天長腿，身高176cm的她自幼已打籃球的她，高中時期曾參與不少女子籃球賽，亦曾代表球隊前往加州比賽並獲得第二名。

除有運動細胞及充滿陽光氣息的甜美笑容，Tiffany的敏捷度及身手亦相當不俗，近年常被TVB派演武打角色成為走「打女路線」的女演員，加上因為拍打戲而勤做運動而擁有超完美身形而獲「最強Body」封號。

此外，她本在加州大學河濱分校修讀工商管理系，未畢業參加港姐並入行留港，不過她沒有放棄學業，改讀以網課形式的亞利桑那州立大學（Arizona State University）的工商管理系，事業、學業兩兼顧，終在2020年12月畢業，成功獲得學士學位。

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