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青年創業｜房委會推「共築．創業家」計劃　免租提供10舖助創業8.1起報名

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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何永賢及羅淑佩參與在油塘「大本型」商場舉辦的「與星級創業家對話」活動。（政府新聞處）

為鼓勵和支持青年實踐創業夢想，房委會推出「共築・創業家」計劃，向35歲或以下年輕人在旗下商場提供約10間商舖，並免租7個月，以支持他們試行創業計劃。如參加者從計劃中獲得盈利，房委會將收取淨利潤的20%。

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「共築・創業家」計劃經營期為7個月（2024年10月至2025年4月），挑選了不同地區包括九龍和新界的房委會商場，提供約10間商鋪供年輕人創業。參加者無須繳付租金，並會獲協助進行基本店鋪翻新和市場推廣。房委會將定期檢視參加者的經營情況。如參加者在計劃中獲取利潤，房委會會收取淨利潤的20%，以重新投入於計劃中，支持計劃的持續發展。

計劃8月1日起接受報名，申請表格於同日上載至房委會網站。有興趣參與者須在8月31日前向房委會遞交創業計劃書。會方將評核計劃書的創新性、可行性及市場潛力、社會效益、財政安排及團隊管理，並分配合適的商鋪予獲取錄的參加者。

房屋局局長兼房委會主席何永賢指，房委會關心青年發展，希望透過免租提供轄下人流穩定、管理得宜的商鋪，助年輕人展開創業夢想；亦盼藉着年輕人的活力和創新意念，為社區居民提供更多元化的商品選擇和體驗，並帶動商場人流，與居民和其他商戶互惠共贏。

房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩則指，房委會除了照顧市民住屋需要，亦希望為年輕人提供發展機會，鼓勵他們力爭上游。計劃為年輕人提供創業場境，有助專注開拓營銷渠道、推廣商品；又設不同獎項，鼓勵年輕人構思新穎可行的項目。

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