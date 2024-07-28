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巴黎奧運｜江旻憓多名勁敵已出局　03:30金牌戰衝金

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（港協暨奧委會提供）

女子重劍「世界一姐」江旻憓已晉級4強，刷新個人奧運最佳戰績，周六深夜（27日）於巴黎大皇宮（Grand Palais）迎戰愛沙尼亞選手，再下一城又贏15-11，深夜3:30金牌戰衝金。

由於多名勁敵皆已遇滑鐵盧出局，若江旻憓保持狀態大勇，很大機會為港隊奪得今屆奧運首面金牌，同時亦會是她個人第一面奧運獎牌，有望打破劍擊界流傳「世界排名第一的劍手在奧運贏不到冠軍」的「世一魔咒」。

江旻憓勁敵已盡墨

江旻憓表現極佳，刷個人最佳戰績。但她的多名勁敵，包括力爭衛冕的中國劍手孫一文、世界排名第5的意大利代表Giulia Rizzi皆已遇滑鐵盧，爆冷於32強出局。其中，孫一文與世界排名43的日本劍手吉村美穗激戰成13:13平手後，在「決一劍」落敗，無緣晉級。孫一文賽後一度不滿判決與裁判理論近5分鐘，最後在觀眾噓聲下接受原判離場。

到了16強，主場出擊的「世二」法國劍手Marie-Florence Candassamy，及排名第7的韓國選手宋世羅都止步。

目前4強階段，上線有江旻憓對世界排名第12的34歲愛沙尼亞是右手劍手Nelli Differt。江旻憓曾兩度跟Nelli Differt交手，且兩仗皆獲勝，最近一次是去年2月10日在世界盃巴塞隆拿站以15:9勝出；另一場是9年前在里約熱內盧大獎賽，以4:3獲勝。

作為頭號種子，若江旻憓保持穩定發揮，有望勝出追擊獎牌，但Nelli Differt上場以10:9擊敗意大利4號種子Alberta Santuccio晉級，仍然不能輕敵。

下線法國女將擁主場優勢

下線則是擁主場之利的法國6號種子Auriane Mallo，鬥匈牙利10號種子Eszter Muhari，在香港時間明日（28日）凌晨1時25分開賽。當中30歲的Auriane Mallo實力穩固，與江旻憓在成年賽生涯中曾碰頭6次，各贏3場。不過，自2019年起，兩人在15分制的正賽淘汰賽碰頭時，都是由江旻憓勝出。

至於21歲的Eszter Muhari跟江旻憓同樣擅用左手，2019年的布達佩斯大獎賽8強，曾以15:14擊敗江旻憓，即使江旻憓賽後仍然成為「世一」，她回港後仍面對傳媒落淚，稱自己「不配做世一」。若兩人最終在今屆奧運重遇，別有意義。

銅牌戰及金牌賽分別在香港時間明日（28日）凌晨2時40分及凌晨3時30分上演。

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