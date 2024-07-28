巴黎奧運｜史丹福畢業+中大法律博士生 劍后江旻憓運動學業的雙贏人生

▲ 江旻憓創出個人最佳奧運成績。（港協暨奧委會提供）

【巴黎奧運/奧運會/江旻憓】【巴黎奧運/奧運會/江旻憓】女子重劍「世界一姐」江旻憓，在2024年巴黎奧運個人重劍項目中闖入4強，不但刷新個人奧運最佳戰績，更有望為港隊奪得今屆奧運首面獎牌，為港爭光。

巴黎奧運｜江旻憓與劍擊的淵源

江旻憓與劍擊的緣分，原來是與小時候母親帶她學芭蕾舞有關。江旻憓過去在訪問中提及，她學芭蕾舞時覺得其他小朋友跳得好靚，但自己跳得「好肉酸」，她更直言每次上跳舞班就哭。後來看到毗鄰舞蹈室的跆拳道班，江旻憓主動向媽媽要求學習跆拳道，媽媽萬般不情願地安排Vivian上跆拳道班，一邊尋找其他「優雅的運動」，例如花式溜冰，Vivian也學了六年。

最終爸爸取其中庸，找到被稱為「格鬥芭蕾」的劍擊運動。江旻憓看到可以遮住樣子的面罩，又能與對手格劍較勁，對劍擊一見鍾情，她從11歲開始在劍擊路上走到今天，更成為全職運動員、亞洲冠軍、「世界一姐」。

巴黎奧運｜江旻憓兩次經歷傷患

江旻憓登上「一姐」之路並不平坦，她在2017年訓練期間左膝十字韌帶撕裂，她用心養傷3個月極速後重回練習場，並在2018年6月亞洲錦標賽擊敗韓國選手姜榮美奪金，同年8月又在亞洲運動會劍擊比賽中獲得銅牌。

2019年1月，江旻憓在劍擊世界盃古巴站個人賽奪得金牌，成為首名在此賽事奪冠的香港劍手；同年7月，江旻憓在世界擊劍錦標賽創下新紀錄獲得銅牌，為香港首位登上世界錦標賽頒獎台的劍手，並在2018/2019賽季榮登女子重劍年終世界排名第一，為香港劍壇創下歷史，在2020年獲選 「香港十大傑出青年」。

運動員總是傷痕累累，繼左膝十字韌帶斷裂後，江旻憓的右膝十字韌帶在2019年世錦賽期間撕裂，但她當時寄語香港人一定捱得過去。

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巴黎奧運｜每日練劍3小時 搭飛機溫書

在學業和劍擊的天枰上，Vivian一直掙扎如何平衡。她每日需練劍3至5小時，中學時期，她放學後先練劍再回家食飯做功課，若晚上11時睡覺前做不完，早上5時起床繼續做。遇上出國比賽的話，就在飛機上做功課溫習考試。

巴黎奧運｜江旻憓是高材生

劍后江旻憓Vivian不但是「世界一姐」，更加是高材生，她中學讀英基沙田學院，IB考獲41分（滿分45分），她沒有靠運動員途徑，而是靠自己的優異成績考入美國著名學府史丹福大學修讀國際關係畢業。她曾經接受馬會刊物《駿步人生》專訪時表示，自己修讀國際關係與劍擊有關，因為從小打劍，不時穿梭各國比賽，又認識了不同國家的劍手，

出外時可以順道考察不同國家的政經文化，也能跟朋友們好好交流。

完成史丹福大學的學士學位後，Vivian攻讀了中國人民大學法律碩士，了解中國法律；2021年9月起更修讀香港中文大學的法律博士課程（J.D.），繼續裝備自己。同時兼顧劍擊與學業，她說這是個生活平衡，也為未來目標早作準備：

我在史丹福讀國際關係時，已希望日後能夠加入聯合國工作。之前有次去瑞士，順道參觀了當地的聯合國辦事處呢！

巴黎奧運｜江旻憓是素食者

在美國史丹福大學讀書時，Vivian已開始食「海鮮素」。到了2017年，第一次斷左膝十字韌帶，她了解到素食令身體更健康，有助傷患復元，於是成為「全素食者」。她認為食素不但對身體好，對地球也有莫大益處：

我一直喜歡大自然，食素不止對身體好，對地球健康也好。

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