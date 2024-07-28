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巴黎奧運｜江旻憓奪個人首面奧運金牌 父母開明教育成就「奧運劍后」

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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江旻憓與父母的合照。

【巴黎奧運/奧運會/江旻憓】女子重劍「世界一姐」江旻憓，在2024年巴黎奧運個人重劍項目中奪得金牌，不但刷新個人奧運最佳戰績，更有望為港隊奪得今屆奧運首面獎牌，為港爭光。

巴黎奧運｜開明教育打好根基

Vivian成功背後，有賴父母開明的教育打好根基。Vivian是家中獨女，父母自小對她有一定期望，他們相信凡事要有興趣才會做得好，積極為女兒發掘多樣興趣，並成功令女兒熱愛上學。Vivian過去接受訪問時表示，自己特別喜歡有成功感，從讀書和劍擊都找得到。

我好鍾意讀書，又好鍾意劍擊，所以我好有動力做好這兩件事。功課成功解難與劍擊做到教練要求一樣，都令我有成功感！

雖然媽媽的家教不嚴厲，但Vivian小時候也感覺到媽媽對自己的期望，會盡量滿足媽媽，她有玩過跆拳、鋼琴、芭蕾舞、畫畫及古箏等，亦順應媽媽的喜好去溜冰，勉強學了6年，但這名孝順女一點天份也沒有，只為了氹媽媽開心。

我終於忍不住對媽媽說，我根本不喜歡溜冰，她好傷心呀……

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巴黎奧運｜媽媽支持江旻憓任何決定

Vivian於11歲開始接觸劍擊，在當時港隊教練陳Sir的啟蒙下，一玩就愛上劍擊，「劍擊每次有不同對手好好玩，又不粗魯。」陳Sir發現她極具潛質，安排她入體院重點培訓，成就出今日的她。江媽媽得知女兒最愛劍擊不愛溜冰後，非常支持她任何決定，更經常煮一手好餸去慰勞愛女。

江旻憓在訪問中提及，父母在她上大學以前，告訴她只可把擊劍視為課餘活動，學業才是她需要認真對待的東西。不過她非常感謝父母在她考上大學後，完全不插足她的人生規劃，並且全心全意支持她走上全職擊劍運動員的路。

巴黎奧運｜身高178CM+素食運動員+高材生 劍后江旻憓靠寫日記抒發壓力

巴黎奧運｜江旻憓自覺三次令父母失望

江旻憓2021年成為國際青年商會香港總會十大傑出青年之一，她在致辭時表示，自己從小立志要當個乖女兒，因她有一對好父母，犧牲了自己的夢想，為了成全她的夢想。

她更自覺三次令父母失望，第一次讓父母失望，是媽媽小時候想她做美麗高雅的芭蕾舞蹈者，她卻選擇了學劍擊，

三歲時已令她失望，因為我不漂亮也不喜歡跳舞。我爸說，不要緊，將來努力讀書，找一份平安穩定工作便可，但我選了不平安不穩定的工作。

大學畢業後，父母想她找份「平安穩定」的工作，她再次選擇了劍擊全職運動員。她又憶述，東京奧運時，媽媽說服她退役，她指自己東京奧運如果打得好就退役，「點知我打得不好！哈哈！我就要繼續練，這次是第三次重大的失望」。

巴黎奧運｜父母是最強後盾

父母是江旻憓的最強後盾，江旻憓多次接受訪問，江媽媽Ellen都陪伴Vivian到場，充當女兒的御用化妝師，並充當女兒的攝影師。以為江媽媽是化妝及攝影高手，江媽媽卻表示：

我沒學過化妝，為了阿女，唔識都要識。

巴黎奧運｜史丹福畢業+中大法律博士生 劍后江旻憓運動學業的雙贏人生

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