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巴黎奧運｜「跳水皇后」郭晶晶亮相巴黎奧運 擔任跳水裁判長被讚專業

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撰文： 王明芳

發布時間： 22 分鐘前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

郭晶晶以裁判身份參與巴黎奧運。

【巴黎奧運/奧運會/郭晶晶】巴黎奧運會跳水女子雙人3米板決賽中，中國組合昌雅妮/陳藝文奪得金牌，為中國隊奪得本屆奧運會上的第二金。除了賽事吸睛外，更引人注意的是，前「跳水皇后」郭晶晶現身巴黎奧運女子3米板跳水比賽現場，郭晶晶這次是以巴黎奧運會跳水比賽的裁判長的身分亮相，在單項比賽中帶領裁判組工作，從圖片中可見，郭晶晶相當投入在裁判工作，非常敬業。

郭晶晶在14年運動員生涯中，出席過1996年阿特蘭大、2000年悉尼、2004年雅典及2008年北京共4屆奧運會，在女子3米板單人及雙人項目共贏過4面金牌及2面銀牌，並為中國跳水隊贏得31個世界冠軍，被冠以「跳水皇后」外號。退役後，2018年接受裁判資格培訓，2020年東京奧運是她首次以「跳水裁判」身份出席奧運會。

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