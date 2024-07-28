巴黎奧運｜身高178CM+素食運動員+高材生 劍后江旻憓靠寫日記抒發壓力

▲ 江旻憓喜歡靠寫日記抒發壓力。（TOPick資料圖片）

【巴黎奧運/奧運會/江旻憓】女子重劍「世界一姐」江旻憓，在2024年巴黎奧運個人重劍項目中不但刷新個人奧運最佳戰績，更為港隊奪得今屆奧運首面獎牌，為港爭光。身高178CM的江旻憓奪得奧運獎牌這條路絕不平坦，關於江旻憓的事情，你們又知道多少？

巴黎奧運｜江旻憓11歲開始學劍擊

Vivian是家中獨女，2 歲隨父母移民加拿大，6 歲回流香港。父母自小對她有一定期望，他們相信凡事要有興趣才會做得好，積極為女兒發掘多樣興趣，她有玩過跆拳、鋼琴、芭蕾舞、畫畫及古箏等，亦順應媽媽的喜好去溜冰，勉強學了6年，但她並不喜歡。

最終爸爸取其中庸，找到被稱為「格鬥芭蕾」的劍擊運動。江旻憓看到可以遮住樣子的面罩，又能與對手格劍較勁，對劍擊一見鍾情，她從11歲開始在劍擊路上走到今天，更成為全職運動員、亞洲冠軍、「世界一姐」，更成為奧運獎牌得主。

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巴黎奧運｜江旻憓是高材生

劍后江旻憓Vivian不但是「世界一姐」，更加是高材生，她中學讀英基沙田學院，IB考獲41分（滿分45分），她沒有靠運動員途徑，而是靠自己的優異成績考入美國著名學府史丹福大學修讀國際關係。

完成史丹福大學的學士學位後，Vivian攻讀了中國人民大學法律碩士，了解中國法律；2021年9月起更修讀香港中文大學的法律博士課程（J.D.），繼續裝備自己。

巴黎奧運｜江旻憓是素食運動員

在美國史丹福大學讀書時，Vivian已開始食「海鮮素」。到了2017年，第一次斷左膝十字韌帶，她了解到素食令身體更健康，有助傷患復元，於是成為「全素食者」。她認為食素不但對身體好，對地球也有莫大益處：

我一直喜歡大自然，食素不止對身體好，對地球健康也好。

巴黎奧運｜江旻憓是十大傑青

江旻憓是國際青年商會香港總會(JCIHK)第49屆「十大傑出青年選舉2021」得獎者之一。此獎旨在表揚在不同範疇上有卓越表現、對社會積極貢獻，年齡介乎21至40歲的香港青年為社會的正面付出。

巴黎奧運｜江旻憓靠寫日記抒發壓力

Vivian每當遇上煩心事，例如受傷期間，江旻憓會透過寫日記抒發壓力。她分享一個小習慣，有助訓練心態，有朋友教她要每日記錄3件事，值得感恩或開心，足以令開心事常記心坎。

巴黎奧運｜江旻憓兩度受傷

江旻憓的劍擊生涯兩度因膝傷而受到考驗。2017年她左膝十字韌帶斷裂，她以驚人的速度復原，重新站上賽場，並成為女子重劍「世一」。2019年她在世錦賽前右膝十字韌帶撕裂，需要立即進行手術，但卻無阻止她登上奧運獎牌台。

巴黎奧運｜江旻憓兩度參加奧運

江旻憓兩度參加奧運，她於2021年7月24日舉行的東京奧運女子銳劍比賽中成功晉級八強，是香港歷史首位晉身此比賽的運動員。更2024年的巴黎奧運中，她更為香港奪得奧運獎牌。

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