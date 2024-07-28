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巴黎奧運｜江旻憓個人女子重劍奪金牌　反CＵＰ贏個人奧運首金

社會

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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江旻憓贏得首面個人奧運會獎牌。

【江旻憓／劍擊／金牌／巴黎奧運】女子重劍「世界一姐」江旻憓，刷新個人奧運最佳戰績，闖女子個人重劍決賽，周六深夜（27日）於巴黎大皇宮（Grand Palais）迎戰法國6號種子Auriane Mallo。結果克服主場氣勢，上演大逆轉，於最終「決一劍」贏出，奪得金牌！

巴黎奧運上，江旻憓今日全天保持狀態大勇，為港隊奪得今屆奧運首面金牌，同時亦是她個人首面奧運獎牌。馬會宣布，奪得個人金牌的運動員，可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣600萬元，作為鼓勵。

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江旻憓奪金後見記者

辛苦晒香港市民，起身睇我比賽，希望大家快D去訓教。

江旻憓贏得金牌一刻，於台邊激動灑淚，令人動容。她稱要多謝整個奧運團隊支持，以往次次落敗都係因為自己做得唔夠好，但到了今次「自己終於做得好了」。

江旻憓勁敵已盡墨

江旻憓表現極佳，今日連場比賽中，多名勁敵先後出局，包括力爭衛冕的中國劍手孫一文、世界排名第5的意大利代表Giulia Rizzi皆已滑鐵盧，爆冷於32強出局。

其中，孫一文與世界排名43的日本劍手吉村美穗激戰成13:13平手後，在「決一劍」落敗，無緣晉級。孫一文賽後一度不滿判決與裁判理論近5分鐘，最後在觀眾噓聲下接受原判離場。

到了16強，主場出擊的「世二」法國劍手Marie-Florence Candassamy，及排名第7的韓國選手宋世羅都止步。

而在4強階段，上線有江旻憓對世界排名第12的34歲愛沙尼亞是右手劍手Nelli Differt。連同巴黎奧運，江旻憓曾三度跟Nelli Differt交手，且三仗皆獲勝。江旻憓贏15-11入決賽。

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下線法國選手入決賽

下線則是擁主場之利的法國6號種子Auriane Mallo，她實力穩固，與江旻憓在成年賽生涯中曾碰頭6次，各贏3場。不過，自2019年起，兩人在15分制的正賽淘汰賽碰頭時，都是由江旻憓勝出。

今次江旻憓再下一城，終奪得巴黎奧運金牌。

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運動員 江旻憓

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