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巴黎奧運｜江旻憓奧運奪金 劍后兩度韌帶受傷仍不放棄 因1事堅持茹素多年

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

江旻憓奧運奪金 劍后兩度韌帶受傷仍不放棄 因1事堅持茹素多年

【巴黎奧運/江旻憓/奧運奪金/奧運金牌/世界一姐/重劍/韌帶受傷/茹素】女子重劍「世界一姐」江旻憓，為港隊奪得今屆奧運首面獎牌，為港爭光。劍后江旻憓曾兩度韌帶受傷仍不放棄，終戰勝傷患奧運奪金。她早前亦曾分享茹素多年，獲網民盛讚是完美女神。

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江旻憓兩度韌帶受傷

江旻憓的劍擊生涯兩度因膝傷十字韌帶斷裂而受到考驗，2017年，她左膝十字韌帶斷裂，她以驚人的速度復原，重新站上賽場，並成為女子重劍「世一」。2019年，在匈牙利布達佩斯出戰世界錦標賽期間，右膝十字韌帶撕裂，需要立即進行手術，但卻無阻止她登上奧運獎牌台。

雖然遭遇十字韌帶斷裂的重傷，這是很多運動員噩夢。但她早前接受賽馬會《駿步人生》專訪時分享，這次受傷，也成為了她茹素的契機。

江旻憓茹素的契機

江旻憓不時在Instagram上載新鮮蔬果的大特寫照片：士多啤梨、冬瓜、白菜，很「江旻憓式」的無添加小清新。原來早在2012年在美國史丹福大學讀書時，她已開始食「海鮮素」。到了2017年，第一次斷左膝十字韌帶，她了解到素食令身體更健康，有助傷患復元，於是成為「全素食者」。

當年Vivian準備前往德國備戰一個月後的世界錦標賽，但在一次練習熱身時輕輕一跳，尚未在當屆世界錦標賽刺過一劍，就帶著十字韌帶斷裂的左膝回港。

她認為食素不但對身體好，對地球也有莫大益處：

我一直喜歡大自然，食素不止對身體好，對地球健康也好。

而全素食亦不會後，Vivian表示素食食譜的選擇極多，這一年更入廚房跟媽媽學師，例如炆薯仔、包餃子、綠豆糕、笑口棗等，教人垂涎。

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面對傷患，Vivian有自己一套見解：

我喜愛的劍手，全都受過傷，我想，這一定是重要經歷，我還未達到他們的級數，可能就是我未受過傷。

別人手術後一個月才能重投訓練，Vivian 開刀才四天就按不住跑去劍擊館操練上肢，三個月後正式復操，五個月後再上賽場。「媽媽猛說『好喇，可以退役喇』，反而令我更有火。我其實很好勝，好想贏世界盃、世界錦標賽，當時未贏到手，我覺得自己未夠硬淨。」

受傷練出來的剛毅，到2019年再派用場。這次又是打世界錦標賽，又是膝蓋韌帶受傷，不同的是，她在世界錦標賽過關斬將，忍痛打到4 強並摘下銅牌後，才棄戰團體賽，帶著韌帶半斷的右膝，提早回港。

「醫生說可以待東京奧運後才施手術，但我想以最佳狀態準備，寧願盡快開刀， 反正我有經驗，不怕，知道如何康復。」這次她康復更神速，三個月就回歸劍道。

江旻憓強調，能夠走出受傷低谷，一步步走向世界排名第一，不是她一個人的成就，必須歸功於整個幕後團隊，包括教練、醫生、物理治療師、營養師、科研專家和心理專家。

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