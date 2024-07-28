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高鐵取消｜因天氣惡劣　今明兩日27班高鐵取消【附班次詳情】

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發布時間： 57 分鐘前

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

內地鐵路單位通報，由於天氣惡劣，今明兩日（28及29日）部分高鐵列車班次取消。其中今日有25班取消，分別從香港來往潮汕、上海虹橋、深圳北、廈門和福州站；明日則有2班香港來往上海虹橋站的列車取消。

港鐵表示，乘客可於12306官方網站，或手機程式「車站大屏」留意列車班次資料，受影響乘客可於30日內辦理退票，並呼籲盡量使用官網或手機程式，毋須急於到西九龍站辦理退票。 

已取消高鐵班次詳情：

7月28日已取消的車次
香港西九龍站出發：
前往潮汕站：G6382,G6384,G6386,G6388,G6392
前往上海虹橋站：D908
前往深圳北站：G5612,G5614
前往厦門站：G3004,G3006,G3008
前往福州站：G3002

前往香港西九龍站：
由潮汕站：G6381,G6383,G6385,G6387
由上海虹橋站：D907
由深圳北站：G5609,G5611,G5613
由厦門站：G3003,G3005,G3007
由福州站：G3001
由汕頭站：G6391

7月29日已取消的車次
香港西九龍站出發：
前往上海虹橋站：D908
前往香港西九龍站：
由上海虹橋站：D907

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