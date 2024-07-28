巴黎奧運丨江旻憓奪金對鏡頭派飛吻　教練分析徒弟憑3大關鍵逆轉勝

▲ 「微笑劍后」江旻憓於巴黎奧運女子重劍項目奪金。

【巴黎奧運/江旻憓/微笑劍后/劍撃/重劍/港隊運動員/香港運動員】「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在今日（7月28日）凌晨於巴黎奧運的重劍決賽中面對法國選手時，雖然一開局一度以零比四落後，但江旻憓半點沒氣餒，沉住氣一分一分慢慢後來居上，反敗為勝，成功為香港爭奪首面巴黎奧運金牌！

當中TVB奧運特派專員何振然做了Vivian奪金後第一個訪問，由於是奪金後首個訪問，Vivian全程真情流露，邊受訪邊忍不住流下開心的眼淚，說：「我仲係唔相信，我唔知講咩，我每日起身都話畀自己知唔係今日比賽，到今日終於比賽喇，我好驚聽日起身又要比多次賽。」

談到3年前東京奧運8強止步忍不住淚灑，江旻憓又笑又喊謂：「我諗3年前我係話我唔要輸咗喊，因為我要贏咗先喊，所以我依家要喊晒出嚟。好多謝我團隊好多人支持我，我次次輸係輸我自己做得唔好，所以我好對唔住大家，今次我終於冇做得唔好喇。」

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巴黎奧運丨教練分析如何逆轉勝

膝頭哥先後動過兩次手術的Vivian，原來今次於奧運比賽前1個月，因為膝頭哥又受傷，一度連進攻都「打唔到」，如今Vivian不但能克服膝頭傷患問題，更勵志地奪得奧運金牌，難怪她大叫感恩：「我覺得所有壓力都唔係咩，只要可以享受到比賽，可以打到畀大家睇，我就好感恩。」 並按何振然要求向在香港支持自己的觀眾及隊友打招呼：「你哋係咪起咗身睇我呀？辛苦晒你哋，希望你哋可以瞓覺呀。」相當Sweet。

除此，何振然還成功邀請到Vivian教練Octavian-Petru Zidaru（Tavi）訪問，對於愛徒勇奪奧運金牌，Tavi以英文笑言：「我到依家都唔相信，可能聽日我會相信！」

提到Vivian由0比4「絕地反擊」，Tavi評Vivian「戰術穩定、自信及Motivated」，他又感激香港粉絲在現場的熱情打氣及支持，並笑言熱情度沒有輸給主場法國選手的支持者。

▲ 江旻憓教練Octavian-Petru Zidaru（左）接受何振然訪問。

巴黎奧運丨江旻憓派飛吻

與Vivian同為香港劍撃隊成員連翊希（Coco）為TVB任專業評述，在錄影廠直擊Vivian奪冠後心情大為興奮兼感動，一度為隊友開心至眼紅紅。

連翊希在直播時說：「我哋唔喊嘅，真係超級感動，我相信全香港市民，唔止我，都係十分之感動，因為見到Vivian咁多年嚟一路一路咁進步，無可否認由2016年起，大家已經睇好佢攞獎牌，但就成日好似爭少少，作為隊友，大家都戥佢心急同緊張，但見到嚟到2024年，巴黎奧運（佢）今次終於圓夢喇 ，咁我戥佢戥教練十分高興。」

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在頒獎禮後，Coco即時與Vivian隔空連線，再度感動到眼濕濕的Coco問Vivian有否Enjoy比賽， Vivian竟Sweet爆向Coco笑言：「場地係你鍾意嘅紫色，好靚呀！」

之後Coco問回到選手村第一件事會做甚麼？Vivian可愛地說：「我要食士多啤梨！」氹得Coco笑逐顏開，錄影廠其他主持則同聲讚Coco了解VIvian：「估中晒！」 Vivian則說：「好多謝你送畀我嘅士多啤梨花同埋祝福。」Vivian說罷對着鏡頭狂派飛吻，Coco則以心心手勢回敬，畫面十分有愛。

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