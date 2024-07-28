打擊偽鈔｜警拘4男涉以假鈔騙加密貨幣　涉款逾千萬一被捕人僅14歲

▲ 案件涉款逾千萬。

警方商業罪案調查科搗破一個偽鈔集團，拘捕4人。商業罪案調查科訛騙組總督察羅婉珊表示，近日發現有不法份子假扮加密貨幣找換店負責人，在社交媒體上聲稱可用高於市價兌換加密貨幣。疑犯涉疑早前多宗同類案件，警方連同今次行動，先後拘捕14名人士。

警方採取代號「映雪」行動，在本月26日成功偵破一個以偽鈔（練功券）行騙的詐騙集團，並在當日拘捕4名人士（14-39歲），包括兩名集團主腦。調查後相信騙徒誘使受害人到一間假扮虛擬貨幣的找換店進行交易，當受害人把加密貨幣轉至騙徒的加密貨幣錢包後，騙徒會即時轉走款項並拖延付款，甚至將偽鈔整叠交給受害人，但不能即時拆開檢查。由去年10月至今年7月，共有11名受害人，分別損失863萬元。

行動中警方搜查多個地點，檢獲5000張偽鈔，連同今次行動，警方以「串謀詐騙」，「保管或行使偽鈔」等罪共拘捕14人，累積損失金額已達1100萬元，調查行動仍然繼續，不排除稍後有更多人被捕。

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