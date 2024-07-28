巴黎奧運｜江旻憓奪金袋馬會600萬獎金　港鐵送終身任搭車票予所有港隊奪牌選手

▲ （港協暨奧委會提供）

女子重劍「世界一姐」江旻憓，刷新個人奧運最佳戰績，今日（28日）凌晨在巴黎奧運女子重劍個人賽中奪得金牌，為香港代表隊贏得本屆首面獎牌。江旻憓奪金後將獲得賽馬會頒600萬港元現金獎賞，及「終身任搭」的港鐵車票。

江旻憓首日勇奪金牌，獲得600萬港元獎金，為全球最多。馬會贊助香港體育學院，2023年推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，為期三年。馬會將今屆巴黎奧運的獎金全面升級，金額較上屆東京奧運會增加兩成。

個人項目三甲分別可獲600萬、300萬及150萬港元，第4名為75萬港元，而第5至8名亦可獲得37.5萬港元；團體項目三甲則獲1,200萬、600萬及300萬港元，第4名及第5至8名分別為150萬及75萬港元。

另外，港鐵祝賀江旻憓以出色的技術、鬥志和毅力，創出佳績，會向其送贈終身任搭的港鐵車票。

港鐵亦向所有於今屆奧運會以及隨即舉行的巴黎殘疾人奧運會奪得奬牌的本地運動員，送贈終身免費任搭港鐵車票，希望各位運動員在賽事中努力創佳績。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】