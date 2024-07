巴黎奧運丨江旻憓奧運奪金後首發文　微笑劍后對呢種生果情有獨鍾

【巴黎奧運/江旻憓/微笑劍后/劍撃/重劍/港隊運動員/香港運動員】「微笑劍后」江旻憓(Vivian)在香港時間今日(7月28日)凌晨於巴黎奧運的女子重劍奪金,為港爭光!

「微笑劍后」江旻憓在奪得巴黎奧運女子重劍金牌後,在個人社交平台發表奪金後首個帖文,她上載與今屆銀牌得主Auriane Mallo-Breton及銅牌得主Eszter Muhari的合照,寫道:

Merci merci Paris 🇫🇷 Congratulations to Auriane, Eszter, Nelli, and every one of us fighting for our dreams 🍓