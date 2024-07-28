  • 27°C
香港時間 : 2024728日 (日) 14:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運丨江旻憓奧運奪金後首發文　微笑劍后對呢種生果情有獨鍾

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

江旻憓上載與Auriane Mallo-Breton（左）及Eszter Muhari（右）的合照。

【巴黎奧運/江旻憓/微笑劍后/劍撃/重劍/港隊運動員/香港運動員】「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在香港時間今日（7月28日）凌晨於巴黎奧運的女子重劍奪金，為港爭光！

「微笑劍后」江旻憓在奪得巴黎奧運女子重劍金牌後，在個人社交平台發表奪金後首個帖文，她上載與今屆銀牌得主Auriane Mallo-Breton及銅牌得主Eszter Muhari的合照，寫道：

Merci merci Paris 🇫🇷 Congratulations to Auriane, Eszter, Nelli, and every one of us fighting for our dreams 🍓

巴黎奧運丨江旻憓奪金對鏡頭派飛吻　教練分析徒弟憑3大關鍵逆轉勝

點擊圖片放大
+8
+7

更多江旻憓仙氣靚相

點擊圖片放大
+14
+13

巴黎奧運丨江旻憓喜歡士多啤梨

當中更加上有一個士多啤梨圖案，因為這是江旻憓喜歡的生果。

其實她獲金牌後接受TVB訪問時，在香港任評述的劍撃隊隊友連翊希（Coco）越洋問Vivian回選手村第一件事會做甚麼，Vivian可愛地說：「我要食士多啤梨！」氹得Coco笑逐顏開，錄影廠其他主持則同聲讚Coco了解VIvian：「估中晒！」 Vivian則說：「好多謝你送畀我嘅士多啤梨花同埋祝福。」

翻看江旻憓個人社交平台，在出發奧運前，隊友向她送上士多啤梨蛋糕作祝福。

最新影片推介：麥秋成專訪

TOPick柴犬追星
型男爸爸｜麥秋成由不懂下廚到升呢大宴親朋　做爸爸後添耐性爆湯怡受評論困擾

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

巴黎奧運丨連翊希撞樣姚焯菲　棄當建築師做全職劍擊運動員
11:55 2024/07/26
巴黎奧運丨連翊希撞樣姚焯菲　棄當建築師做全職劍擊運動員
巴黎奧運丨「東張女神」何沛珈舞功高強　克服舊患苦練10公里跑【多圖】
20:41 2024/07/26
巴黎奧運丨「東張女神」何沛珈舞功高強　克服舊患苦練10公里跑【多圖】
巴黎奧運丨劉穎鏇選港姐奪亞軍入行　Tiffany獲封「最強Body」【多圖】
20:17 2024/07/27
巴黎奧運丨劉穎鏇選港姐奪亞軍入行　Tiffany獲封「最強Body」【多圖】

你可能感興趣

巴黎奧運丨連翊希撞樣姚焯菲　棄當建築師做全職劍擊運動員
11:55 2024/07/26
巴黎奧運丨連翊希撞樣姚焯菲　棄當建築師做全職劍擊運動員
巴黎奧運丨「東張女神」何沛珈舞功高強　克服舊患苦練10公里跑【多圖】
20:41 2024/07/26
巴黎奧運丨「東張女神」何沛珈舞功高強　克服舊患苦練10公里跑【多圖】
巴黎奧運丨劉穎鏇選港姐奪亞軍入行　Tiffany獲封「最強Body」【多圖】
20:17 2024/07/27
巴黎奧運丨劉穎鏇選港姐奪亞軍入行　Tiffany獲封「最強Body」【多圖】
江旻憓 娛樂人物職業 運動員 奧運會 劍擊

最高瀏覽

巴黎奧運｜江旻憓奪個人首面奧運金牌 父母開明教育成就「奧運劍后」
巴黎奧運｜江旻憓奪個人首面奧運金牌 父母開明教育成就「奧運劍后」
巴黎奧運·不斷更新｜江旻憓女重反勝法國選手　勇奪港隊今屆第一金
巴黎奧運·不斷更新｜江旻憓女重反勝法國選手　勇奪港隊今屆第一金
巴黎奧運｜史丹福畢業+中大法律博士生 劍后江旻憓運動學業的雙贏人生
巴黎奧運｜史丹福畢業+中大法律博士生 劍后江旻憓運動學業的雙贏人生
巴黎奧運｜身高178CM+素食運動員+高材生 劍后江旻憓靠寫日記抒發壓力
巴黎奧運｜身高178CM+素食運動員+高材生 劍后江旻憓靠寫日記抒發壓力
急症室最長等候時間（07月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月28日 時間12:05）