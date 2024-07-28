巴黎奧運丨江旻憓奧運奪金後首發文　微笑劍后對呢種生果情有獨鍾

▲ 江旻憓上載與Auriane Mallo-Breton（左）及Eszter Muhari（右）的合照。

【巴黎奧運/江旻憓/微笑劍后/劍撃/重劍/港隊運動員/香港運動員】「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在香港時間今日（7月28日）凌晨於巴黎奧運的女子重劍奪金，為港爭光！

「微笑劍后」江旻憓在奪得巴黎奧運女子重劍金牌後，在個人社交平台發表奪金後首個帖文，她上載與今屆銀牌得主Auriane Mallo-Breton及銅牌得主Eszter Muhari的合照，寫道：

Merci merci Paris 🇫🇷 Congratulations to Auriane, Eszter, Nelli, and every one of us fighting for our dreams 🍓

巴黎奧運丨江旻憓奪金對鏡頭派飛吻 教練分析徒弟憑3大關鍵逆轉勝

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巴黎奧運丨江旻憓喜歡士多啤梨

當中更加上有一個士多啤梨圖案，因為這是江旻憓喜歡的生果。

其實她獲金牌後接受TVB訪問時，在香港任評述的劍撃隊隊友連翊希（Coco）越洋問Vivian回選手村第一件事會做甚麼，Vivian可愛地說：「我要食士多啤梨！」氹得Coco笑逐顏開，錄影廠其他主持則同聲讚Coco了解VIvian：「估中晒！」 Vivian則說：「好多謝你送畀我嘅士多啤梨花同埋祝福。」

翻看江旻憓個人社交平台，在出發奧運前，隊友向她送上士多啤梨蛋糕作祝福。

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