巴黎奧運｜因為兒子一句說話受觸動　英國跳水王子第五度征戰奧運

▲ 英國跳水王子Tom第五度征戰奧運。

【巴黎奧運/奧運會/跳水王子/10米高台跳水/戴利/Tom Daley/織冷衫/編織】英國跳水王子戴利（Tom Daley）現身巴黎奧運，將與搭檔Noah Williams聯手參戰巴黎奧運的男子雙人10米高台跳水項目。戴利原本贏得2021年東京奧運男子雙人10米高台跳水金牌後淡出賽場，但因為兒子一句說話，他決定重返跳水賽場第5度征戰奧運舞台。

現年30歲的戴利，7歲就開始學習跳水，9歲開始在英國國內和國際比賽嶄露頭角。2008年是戴利在國際比賽上的大豐收年，戴利與拍檔Blake Aldridge贏得跳水世界盃男子雙人10米高台跳水銅牌，成為世界跳水史上最年輕的獎牌得主、並成為歐洲錦標賽有記錄以來最年輕金牌得主；同年，當時14歲的戴利代表英國出賽北京奧運，成為該屆英國奧運代表隊最年輕的參賽運動員、也是該屆各國參加奧運決賽的最年輕選手。

巴黎奧運｜巴黎奧運觀眾席上織冷衫 英國跳水王子愛上編織的感人背後

戴利首次踏上奧運舞台是2008年的北京奧運，2012年再參加倫敦奧運，2016年里約奧運，2021年東京奧運上與拍檔首次摘得雙人10米高台跳水金牌，巴黎奧運是他第五度征戰奧運舞台。

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巴黎奧運｜跳水王子東京奧運後打算淡出舞台

戴利在東京奧運奪牌後與家人移居美國，本來打算淡出比賽，發展自己的編織事業，他更加出書並積極參與慈善事業。直至2023年，戴利宣佈復出並爭取參加2024年巴黎奧運。戴利解釋自己決定重返跳水場地是因為參觀了美國奧林匹克與殘奧會博物館，博物館中有段影片講述成為奧運選手的意義，讓他深受觸動，而陪同參觀的大兒子見他在哭泣時，知道他懷念自己的跳水生涯時對他說：「爸爸，我想看你在奧運跳水。」

面對即將到來的奧運比賽，戴利表示自己的奧運金牌，是站在跳水場上看著家人來觀看自己比賽，

對我來說，我的奧運金牌，就是站在跳水台上，看著我的丈夫、我的孩子們、我的母親、我的朋友和家人，這麼多人都來看我比賽。我很興奮，可以站在跳水台上看到我孩子們的臉。這就是為什麼我今年會回來——是為了他們。

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