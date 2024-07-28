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巴黎奧運｜巴黎奧運觀眾席上織冷衫 英國跳水王子愛上編織的感人背後

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撰文： 王明芳

發布時間： 20 分鐘前

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英國跳水王子Tom再被發現巴黎奧運觀眾席上編織冷衫。

【巴黎奧運/奧運會/跳水王子/10米高台跳水】英國跳水王子Tom Daley現身巴黎奧運，並被媒體捕捉到在跳水觀眾席上開始編織，手法相當純練，再次成為觀眾關注的焦點。

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巴黎奧運｜跳水王子愛編織

其他跳水運動員積極備戰，為何Tom Daley卻在休息時間手執針織棒？原來Tom Daley是受從事電影工作的伴侶Dustin Lance Black的影響，Tom Daley說：

教練常常叫我以休息為重，但我總是停不下來的人，Dustin對我說片場有些人會以編織來打發時間，我當時心想，好吧﹗試試看，誰知道一編織起來就愛上了。

自2020年3月開始學習編織，現在我已經可以很驕傲將製成品展現於大家眼前。

隨著編織技巧逐漸進步，Tom愈來愈著迷編織，每次比賽在觀眾席總是見到他編織的身影。Tom Daley表示，編織能夠讓他心情平靜、緩解壓力，過去他曾有咬指甲的習慣，開始編織後就消失了，也不再感到坐立不安。

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巴黎奧運｜跳水王子成立自己編織品牌

東京奧運結束之後數月，Tom Daley正式開設個人品牌「Made With Love By Tom Daley」，將編織事業正式搬上商業平台。

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與此同時，Tom Daley亦在instagram開設了一個名為made with love by tom daley的帳號，在這個帳號發放最新針織作品，而最初這些作品有另一個意義，正是用來籌集資金用來支持「The Brain Tumor Charity」，原來Tom的父親於2011年因為腦腫瘤而逝世，於是他立志要幫助病人。

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