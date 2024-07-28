羅拔唐尼回歸MCU演大反派Doctor Doom　羅素兄弟再執導全新《復仇者聯盟》

▲ 羅拔唐尼回歸MARVEL但今次演反派Doctor Doom。

全球矚目的美國動漫影視界盛事聖地牙哥Comic-Con動漫展，昂然進入第3天，Marvel Studios將興奮氣氛推上最高峰，於Comic-Con最大的Hall H舉行的Marvel Studios座談會上大曬冷，宣布多部令人期待新作。

當中，最令人歡喜若狂是「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）驚喜現身，並公布將回歸MCU參演全新《復仇者聯盟》（Avengers）電影，但他不再是演鐵甲奇俠，而是演最強歹角Doctor Doom。

另外，夏里遜福（Harrison Ford）亦現身宣傳新片《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World），更大玩變身。

死侍與狼人丨賴恩雷諾士曉治積曼現身Comic-Con MARVEL總監Kevin Feige星光大道打星留名

▲ 羅拔唐尼與導演羅素兄弟。

大合唱娜姐名曲《Like A Prayer》

Marvel Studios前日已在象徵流行文化大會的Comic-Con最大的Hall H上舉行盛大的《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）特別放映會，成為該動漫展最矚目環節。

驚喜一浪接一浪，在Comic-Con第3天帶來令全球動漫影視迷期待的Marvel Studios座談會，大會先來一場盛大的《死侍與狼人》紅黃衣合唱團，大合唱猶如片中主題曲的麥當娜（Madonna）名曲《Like A Prayer》，亦有多名Cosplay死侍與狼人的舞蹈員在觀眾席間玩打鬥，場面熱鬧。

▲ 《死侍與狼人》特別放映會。

羅拔唐尼強勢回歸



進入座談會戲肉是Marvel Studios大曬冷，宣佈明年至2027年的重頭驚喜大製作。最大的驚喜便是公佈羅拔唐尼將在兩部將上映的《復仇者聯盟》電影《Avengers: Doomsday》（2026年5月上映）及《Avengers: Secret Wars》（2027年5月）中，扮演又名 Doctor Doom的最強邪惡角色 Victor Von Doom。

他更穿上 Doctor Doom的深綠斗篷聯同扮成Doctor Doom的臨時演員架勢現身，引來全場驚叫，迅即成為全球傳媒及影迷瘋傳的重大消息！《復仇者聯盟》第3及4集的導演羅素兄弟（Russo Brothers）亦確定會為兩部鉅製擔任導演。

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Marvel Studios在座談會上驚喜不斷，在場粉絲還看到明年上映的3部電影新片段，包括安東尼麥奇（Anthony Mackie）及夏里遜福主演的《美國隊長4：勇敢新世界》（2025年2月上映）；「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）、新一代「黑寡婦」佛羅倫絲佩芝 （Florence Pugh）和大衛哈伯（David Harbour）主演的超級組合電影《Thunderbolts》（2025年4月上映）。

此外；由星戰電視劇集《曼達洛人》（The Mandalorian）系列男星Pedro Pascal及「白寡婦」雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）主演的《神奇四俠》（2025年7月上映）。夏里遜福現身宣傳《美國隊長4：勇敢新世界》時，更大玩變身 Red Hulk的動作，high爆全場粉絲。

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