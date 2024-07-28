巴黎奧運｜劍后江旻憓文武雙全　擁美國史丹福學位正攻讀中大法律博士　

▲ 香港劍擊運動員江旻憓於今屆巴黎奧運女子重劍個人賽中勇奪金牌，為本港贏得史上第三面奧運金牌。（資料圖片）

香港劍擊運動員、FIE（國際劍擊總會）世界排名第一的江旻憓於今屆巴黎奧運女子重劍個人賽中勇奪金牌，為本港贏得史上第三面奧運金牌。江旻憓曾經歷多次嚴重傷患，包括兩膝十字韌帶受創，直言靠信仰走出低谷。劍術了得外，她更是一名「學霸」，不但擁有美國名牌大學史丹福大學學位，目前更在香港中文大學攻讀法律博士，可謂文武雙全。

江旻憓於2016年首次出戰奧運，當時在巴西里約奧運16強止步，上屆東京奧運則在8強落敗，是次第三度征戰奧運，終於在女子重劍個人賽中勇奪金牌。她賽後喜極而泣表示，難以相信能成功奪金，感到幸運並非常感恩，「三年前，我曾說過永遠不會為落敗而哭，我說我要贏才哭，我現在要把眼淚哭光」，並稱以往每次落敗全因自己發揮不好，「今次我終於無做得唔好」。

江旻憓的劍擊生涯非一帆風順，曾經歷多次嚴重傷患，包括兩膝十字韌帶受創，但她曾笑言「我，膝頭，傻咗」、「克服傷患是我的強項」，甚至認為「好事和壞事都是一種恩賜」，以樂觀心態應對，只盼讓市民看見她的好表現。她亦曾透露，信仰支撐她走出低谷，年少時她在機場偶爾接觸到佛教星雲大師的書籍，便開始對佛學產生興趣，認為可從佛教中找到人生課題的答案、調整對勝敗的心態。她又指，自己會靠佛經渡過迷惘，亦曾學習禪修靜坐，學習放下執著及負面情緒。

江旻憓於香港出生，6歲隨家人移民到加拿大，自幼學習跆拳道、溜冰、芭蕾舞、古箏、畫畫等，其中跆拳道更考獲兒童黑帶，但當11歲接觸劍擊後，便從此愛上劍擊，更稱「擊劍圓滿了我的人生」。她在13歲時已越級取得2007年全國少年錦標賽U17組冠軍，便嶄露頭角，及後贏得3枚亞洲錦標賽金牌、4枚銀牌及6枚銅牌，並且在世界盃及大獎賽中多次奪冠，2019年更登上「世界一姐」寶座，譜寫香港劍擊新一頁。

劍術了得外，江旻憓亦文武雙全。她中學就讀國際學校英基沙田學院，曾憶述自己每日放學後便會練習劍擊，有時候會在早上5時起床做功課，出國比賽時更會在飛機上完成功課。最終，她在滿分45分的IB課程中考獲41分，於2012年考入美國史丹福大學修讀國際關係學士學位，副修心理學，希望與他國選手交流時能學以致用。完成學士學位後，江旻憓再攻讀中國人民大學法律碩士學位，並於2021年入讀中大法律博士課程，計劃畢業後成為律師，並曾表示未來希望加入聯合國工作，為世界和平出一分力。

中大校長段崇智今日（28日）亦送上祝賀，他表示，江旻憓多年來參與無數大型賽事，是次以出色表現榮獲奧運金牌「實至名歸」，亦讚揚她孜孜不倦追求學問，在中大攻讀法律博士，冀以法律知識貢獻社會，同時兼顧世界頂級的運動表現及優良學業成績，展示不屈不撓、堅毅努力的精神，讓中大師生、校友引以為傲。他期望，江能繼續在運動及學業方面發光發熱，啟發更多年青人訂立人生目標，發揮全力以赴的精神。

英基學校協會亦祝賀江旻憓獲得「當之無愧的勝利」，並讚揚其奉獻精神、才華及毅力，讓學校為她的成就感到無比自豪，並祝福她在擊劍生涯中繼續取得成功。

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