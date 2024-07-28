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創科發展｜科技園暑假招聘約300個實習生　 將吸引人才為園內公司配對

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科技園公司行政總裁黃克強。（資料圖片）

政府今年力推香港成為國際創科中心，科技園公司行政總裁黃克強今早（28日）在電台節目指，今年暑假科學園聘用300多名大學實習生，當中一成多是由外國名牌學校到港，科技園公司會為園區公司進行人才配對，幫助尋找商機；又稱開關後不少中外企業因看見香港發展機會、一國兩制優勢和國家政策而有意來港，形容有人才便有企業來港。

香港科技園公司署理首席企業發展總監柯志成則指，現時科學園內有1800間公司，較兩年前的1400間有明顯增長。荷里活視覺特效製作公司「數字王國」將進駐科學園，柯志成指，對方屬已經成熟的企業，但有意發展亞洲生意，看中科學園能吸引人才。他認為，科技園除了引入企業來港，同時幫助公司配對人才，兩者相輔相成。

柯志成指，今年首次舉辦Startup Booster Programme，挑選5間初創公司到美國西岸市場發展，他們暫時有300多萬美金生意，成果令人鼓舞，預料明年會再舉辦該計劃。他透露，新加坡曾派員到訪科學園，其後隨即商議合作，例如與當地政府內政部合作，料在9月會再商討深化合作。

柯志成表示，科學園歡迎有熱誠的初創公司，科技園會為他們提供資金，亦有專家協助，幫助公司將研究商品化，測試市場的接受程度。

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