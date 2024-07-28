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反三合會｜警方反三合會行動拘35人　檢40萬元犯罪得益

社會

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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警方檢40萬犯罪得益。

粵港澳三地聯合打擊罪惡行動「雷霆2024」，本港警方在7月25至27日採取代號「犁庭掃穴」的反三合會行動，突擊搜查多個處所，拘捕21男14女，年齡25至67歲，他們涉嫌干犯「管理非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」、「管理賣淫場所」、「傷人」、「刑事恐嚇」、「盜竊」及「違反入境逗留條件」等罪，撿獲犯罪得益超過40萬元。

灣仔反三合會行動組第一隊督察林高進表示，警方發現區內有非法賭博場所由三合會操縱，他們以持牌遊戲經中心作掩飾，實質經營非法釣魚機賭博活動，從而抽取佣金。警方調查後在7月25日採取突擊拘捕行動，在該間遊戲機中心拘捕18人(15男3女)，檢獲四部非法釣魚賭博機及6萬元現金。另外，警方接獲多名受害人報警，指近日在區內酒吧消遣期間，被不知名外籍女子搭訕，稍後便失去財物，警方調查後以盜竊罪名拘捕8名不同國籍的女子，懷疑她們趁受害人受酒精影響時，偷取財物或盜用信用提款等，暫時偵破的3宗同類型案件，損失金額達37萬元，警方表示行動仍然繼續，不排除稍後有更多人被捕。

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