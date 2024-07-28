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經濟發展｜陳茂波：貨物出口及整體投資增加　料下半年利率減有利投資表現

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 12 分鐘前

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港澳辦主任夏寶龍上周會見訪京的財政司司長陳茂波。（政府新聞網圖片）

政府將在本周公布第二季生產總值預估數字，財政司司長陳茂波表示，預估數字將反映本港整體經濟保持增長，同時預計下半年稍後時間利率有望下調，相信有利投資和資產市場的表現。

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陳茂波今日發表網誌指，旅客及市民消費模式改變，加上港元匯率偏強，本港私人消費近來的表現較遜色，而旅遊服務輸出也受到影響，不過近期貨物出口及整體投資有所增加，本港商品出口貨值已連續三個月錄得雙位數的按年增長，第二季合計按年上升12.5%。他續指投資方面，雖然利率持續高企，仍一定程度遏抑當前市場和投資氣氛，但整體投資開支仍然保持增長，相信未來勢頭有機會持續。

展望未來，陳茂波稱不少企業正積極推進來港上市的計劃，蓬勃的創科發展亦讓很多海內外的高端人才著手籌備來港發展事業。他認為隨著更多引進的企業和人才相繼來港開展工作，加上國家多項的惠港政策陸續落實執行，本港整體的發展氛圍正面並將更為活躍，可望對不同的經濟環節發揮支持作用。

香港要求變先要懂變

港澳辦主任夏寶龍上周會見訪京的陳茂波，提及香港政府和社會各界要識變、應變、求變，通過改革有更好發展。陳茂波提及與會者聚焦談及《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，他認為本港面對內外環境變化時應求變，先要懂變，需要把握好國家未來政策發展的方向，理解箇中思路，確保香港能乘國家發展之勢，發揮自身特點和所長，讓本港經濟在加速推進高質量發展的同時，為不同產業增值賦能。

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