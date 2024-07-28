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江旻憓奪金丨何振然被讚問題到位夠專業　ViuTV不滿HOY TV「遞耳機」爭採訪手法

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 26 分鐘前

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

何振然成功做到江旻憓奧運奪金後第一個訪問，而且不是圍訪。

【巴黎奧運/江旻憓/微笑劍后/劍撃/重劍/港隊運動員/香港運動員】「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在香港時間今日（7月28日）凌晨於巴黎奧運的女子重劍奪金，為港爭光，全城興奮。

香港電視台都有派員往巴黎採訪，自然「打崩頭」採訪江旻憓奪金，今次TVB奧運特派專員何振然最出眾，搶先做江旻憓奪金後的第一個訪問，而且是單訪不是圍訪，他更即時讓江旻憓與同為香港劍撃隊隊友、在香港錄影廠連翊希（Coco）越洋互動，Vivian更對鏡頭狂派飛吻。

巴黎奧運丨江旻憓奧運奪金後首發文　微笑劍后對呢種生果情有獨鍾

「微笑劍后」江旻憓於巴黎奧運的女子重劍奪金。

巴黎奧運丨何振然被大讚

而且何振然事前做足功課，在有限訪問時間內，問到江旻憓幾條重點問題，包括由落後到追平、膝頭兩次傷患及對港人的說話等，被網民大讚表現夠專業。

其實被指與昔日TVB藝人司徒瑞祈撞樣的何振然本身是自由身記者，也為香港電台和其他媒體任體育節目的主持和評述員。

巴黎奧運丨江旻憓奪金對鏡頭派飛吻　教練分析徒弟憑3大關鍵逆轉勝

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巴黎奧運丨江旻憓手忙腳亂

不過之後江旻憓接受本地電視台包括TVB、HOY TV、有線新聞、ViuTV、NOW TV和香港電台圍訪，卻出現小插曲，因為在HOY TV在採訪時遞上耳機讓江旻憓與在香港HOYTV錄影廠的李麗珊及張小倫進行網上對話，突然要戴耳機令江旻憓一時間有點尷尬，但她也大方戴上，可是因現場環境太嘈雜，江旻憓聽不清楚耳機的內容，而現場記者又想把握時間繼續提問，她禮貌地回答。

然後江旻憓答完後再戴上兩邊耳機，問：「係兩個嚟㗎？一樣㗎？」之後就開始在鏡頭前與耳機另一端的李麗珊、同是劍擊運動員的張小倫及朱嘉望連線對話，她說：「喂，Hello，聽到呀！珊珊前輩你好，Hello！Hello Moonie（香港女子擊劍運動員朱嘉望）、Hello小倫（香港男子擊劍運動員張小倫），辛苦晒大家……Thank you Thank you！多謝多謝！」

雖然現場記者嘗試繼續提問，可是江旻憓戴住耳機聽不到，當記者再問問問題時，可是她一邊除耳機時，因訪問時間已夠，一邊被工作人員拉走。

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巴黎奧運丨ViuTV主持暗諷HOY TV

不少網民熱爆HOYTV「用咁嘅手段，咁又衰格咗啲」、「人哋做緊大圍訪問，你哋Hoytv畀個耳機佢同錄影廠傾偈做訪問，識唔識得尊重吓其他在現場嘅記者們？」，而且在場記者及不是在看HOY TV觀眾，根本不知道李麗珊及張小倫在問甚麼，場面十分尷尬。

ViuTV主持人丹尼爾（陳恩能）也十分不滿HOYTV的做法，當拍檔強尼說：「辛苦晒我哋啲行家！」丹尼爾回應：「辛苦晒啲行家啦，都係啲技巧嚟嘅，都係啲戰術啦，喺場上場外其實都好講求戰術嘅，但係呢套戰術之前都用過㗎喇。」明顯不滿HOY TV在圍訪情況下「遞耳機」，而且暗示用此方法已不是第一次。

而強尼打圓場說：「不過冇分你我嘅呢一刻就，開心嘅！」丹尼爾回應稱：「開心嘅，咁幾好呀下。」

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