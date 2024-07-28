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巴黎奧運｜石偉雄三戰奧運跳馬資格賽止步　稱成績雖未如理想但沒有遺憾

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（港協暨奧委會圖片）

巴黎奧運體操項目，第3度征奧的港隊「跳馬王子」石偉雄昨日（27日）在跳馬項目預賽得第12名，未能爭入前8名，無緣晉身決賽。石仔賽後表示感謝三年間支持自己的人，雖然成績未如理想，但覺得沒有遺憾。

石偉雄於第一跳挑戰難度6分的「李世光跳」，落地時有輕微失誤，要用手撐地，被扣0.3分，取得13.666分。第二跳難度5.6的「前兩周180」較為順利，取得14.533分，平均14.099分，與第8名選手相差約0.44分，無緣晉身決賽。

石偉雄賽後表示已經盡力，今次是第三次參加奧運，很開心可以再踏上這個舞台。他指，3年間有很多挑戰，相當困難，第3次踏上這個舞台，與之前兩次意義完全不同，很享受在這個舞台做跳馬動作。他特別感謝治療師暫停診所服務來看他比賽，令他十分感動，亦多謝所有人這幾年陪他經歷這段旅程。

石偉雄又指覺得沒有遺憾，雖然成績未如理想，但這是他20多年運動生涯中最享受一次、最沒有壓力一次。他形容，跳馬有點像賭博，即使練得很好，比賽做不到就是做不到；練得不好，比賽做到也會出現，是跳馬最刺激的事。

為香港奪得歷史上首面奧運金牌的「風之后」李麗珊昨日為HOY TV主持奧運直播，她指不論是劍后江旻憓，還是無緣進入決賽的石偉雄同樣值得敬重支持，「石仔同江旻憓都家都係斷咗韌帶，大家都要克服一啲咁嘅困難，到最後可能結果有唔同，但係最終都係要表達自己我喺呢一方面嘅努力，想表現自己，同埋去享受呢個比賽」。

石偉雄於2014仁川亞運、2018雅加達亞運連贏兩屆跳馬金牌，創造香港體操歷史。石仔上屆東京奧運跳馬資格賽受傷，為爭取巴黎奧運入場券，棄戰杭州亞運並出戰賽期相撞的世界賽，惟他在世界賽失利，無緣直接入奧，故要在一連4站的體操世界盃爭上奧運「尾班車」。石偉雄最終在阿塞拜疆站與埃及站披銀掛銅，憑世盃奧運積分排名第一出線，第3度出戰奧運會。

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