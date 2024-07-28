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巴黎奧運·不斷更新｜花劍陳諾思16強止步　何詩蓓200米自由泳晉身準決賽

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發布時間： 2 小時前

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趙顯臻。（港協暨奧委會提供圖片）

巴黎奧運第二題賽事，港隊續有多名運動員出戰，包括在東京奧運包攬女子100、200米自由泳銀牌的何詩蓓，將在晚上6時的200自初賽登場；而劍擊亦有花劍代表陳諾思及重劍代表何瑋桁分別在傍晚5時25分及晚上7時15分出戰32強賽。

【21:09】子花劍16強陳諾思遇上世界排名第6的德國手蘇亞，最終以8:15受挫於德國劍手莎華。

【19:46】港隊何瑋桁出戰男子個人重劍32強賽，一度領先7：2，惟其後被對手、日本的山田優連追5分，何瑋桁其後雖再反超前8：7，但亦被追平，且山田優亦再連取6劍，最終以15：9獲勝。

【18：17】何詩蓓在第二組第4線出擊，游出1分56秒38，為小組次名，並以總成績第5名成績晉身準決賽。

【17：58】陳諾思在女子花劍32強對戰日本劍手東晟良，早段保持領先，一度領先9:4，惟東晟良其後連取6分反超前，惟遭對手連取6分反超前，所幸及後再追平，最終以15:14獲勝，晉級16強，將於晚上8時35分出戰，16強賽事。

本港乒乓球代表杜凱琹出戰女子單打64強，以局數1:4不敵朝鮮代表邊松景，無緣晉級。

【16：00】港隊賽艇代表趙顯臻4時出戰男子單人雙槳復活賽，最終以小組第二名衝線，成功復活，晉級半準決賽。參與復活賽的選手被分為三組，每組首兩名晉級，趙顯臻在最後一組出場。賽道全長2000米，比賽初段趙顯臻落後第5線的百慕達選手排第2位，其後再落後於阿爾及利亞選手跌落第3位；到最後500米，趙顯臻發力加快節奏，成功反超百慕達選手，以7分12秒94次名衝線，將於當地星期二下午出戰半準決賽。

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運動員 劍擊 巴黎 何詩蓓

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