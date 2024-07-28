巴黎奧運丨王丹妮羅孝勇蜜遊巴黎睇奧運　欣賞多場賽事瞓身力撐港隊

▲ 王丹妮與羅孝勇到巴黎睇奧運。

體壇盛事奧運正在法國舉行，王丹妮（Louise）及羅孝勇（Sheldon）夫婦早前趁4天假期飛往巴黎，首次親身體驗奧運多項賽事，並到場為港隊游泳賽事打氣。

Louise、Sheldon自去年底結婚後，因工作和讀書關係，平時聚少離多，近日剛好兩人難得有假，且適逢獲手錶品牌邀請，展開蜜遊奧運之行。睇奧運之餘，又順便遊覽當地。

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▲ 王丹妮與羅孝勇

巴黎奧運丨羅孝勇夫婦睇奧運

雖然只得短短4天假期，但兩人計劃周詳，這兩天除置身奧運開幕禮中，還一口氣觀看了4場奧運賽事，包括7人欖球、柔道、沙灘排球和重點賽事之一游泳比賽，Louise坦言很開心和榮幸能夠親身為港隊打氣。

Louise興奮的說：「人生第一次睇奧運真係感覺難忘，尋日開幕禮雖然落大雨，但係都無阻觀眾同運動員嘅熱情 ，落住雨見證各個國家隊坐住船經過塞納河真係好浪漫同好有巴黎特色。睇住唔同嘅歌舞表演，巴黎鐵塔嘅幻燈show，最後仲有我喜歡嘅歌手Céline Dion驚喜現身，一路聽一路起晒雞皮，真係超級感動同埋鼓舞。而之後喺現場睇比賽，親身體驗現場熾熱氣氛，觀眾為自己支持嘅隊伍打氣，唱歌跳舞，玩人浪真係好正!」

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巴黎奧運丨為港隊吶喊助威

提到今次蜜遊巴黎有何收穫？Louise很享受地說：「當然時間長啲就更好啦，但係4天也可以很充實愉快。今次嘅旅程好開心同另一半夾到4日時間一齊參與呢個世界體壇盛事，上年年尾結完婚都好似冇機會咁樣一齊出遊，所以今次Paris Olympics 之旅，對我哋兩個都更有特別意義。今次我哋兩個睇完開幕禮之後，仲睇埋7人欖球、沙灘排球、游水、柔道等，行程非常緊湊豐富。

她續指：「Sheldon以前大學時都有玩過欖球同柔道，所以佢都睇得特別興奮! 我自己以前有打排球，所以亦都好期待睇沙灘排球。但係我哋兩個最期待嘅一定係游水! 能夠喺現場大聲支持香港隊，為香港隊吶喊助威，興奮心情難以形容，亦都希望香港隊可以繼續再創佳績！」

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巴黎奧運丨王丹妮回味求學時

在4天行程中，Louise、Sheldon連看多場奧運賽事，十足運動狂熱分子，而熱愛運動又是兩人的共同喜好。

Louise回味讀書時期的自己說：「其實由細到大都有參與好多唔同嘅運動，因為個人生得比較高手腳比較長，所以中學入學嘅時候都總會被運動方面嘅團隊招攬，嗰陣時有join划艇，長跑同埋排球隊，仲好記得每個禮拜好幾日放學都不斷咁同其他戰友一齊訓練，而家諗返都係一段好美好嘅回憶。」

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