江旻憓奪金丨微笑劍后公開擇偶3大條件　江旻憓曾與劍神張家朗傳緋聞

▲ 「微笑劍后」江旻憓（Vivian）充滿仙氣。

【巴黎奧運/江旻憓/微笑劍后/劍撃/張家朗/劍神/港隊運動員/香港運動員】「微笑劍后」江旻憓（Vivian）笑容甜美充滿仙氣，不過一直沒有公開戀情，她在2018年受訪時，稱被標籤「高妹」的自己常被取笑：「個子高又大隻，很難找到男朋友。」但她指高度為運動員帶來很多好處，稱：「手長對於劍擊比賽帶來優勢。」

現年30歲的江旻憓，早在11歲開始練習重劍運動，她曾在2019年接受媒體訪問時，被問當全職運動員會否難找男朋友，腼腆地承認的確較難。

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▲ 江旻憓笑容超燦爛。

巴黎奧運丨江旻憓不介意男友身高

至於講到擇偶條件，她表示希望對方心地善良、具幽默感及喜歡做運動，至於男友的身高，178cm高的她反不太在意，甚至就算男朋友矮過她也沒問題。

另外，江旻憓曾講過在疫情時因為多了時間留在香港於是愛上看韓劇，而她鍾情韓星男神金秀賢，最愛看對方主演的《來自星星的你》和《雖然是精神病但沒關係》。

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巴黎奧運丨與張家朗傳緋聞

不過江旻憓曾與「劍神」張家朗傳緋聞。事因當年完成東京奧運賽事後，香港男子花劍隊成員張小倫、蔡俊彥、吳諾弘、張家朗開網上直播，有網民問到身高193cm的「劍神」張家朗會否與ERROR成員「193」郭嘉駿合作，張家朗即回答：「冇所謂，如果有機會的話。」可是講到香港劍擊隊女神江旻憓，「劍神」沒有那麼爽快並立即變怕醜仔。

事因當晚張小倫的網絡接受不佳故此不時斷線。當他斷線時，有部份網友提議邀江旻憓加入開live，於是蔡俊彥提出猜拳決定由誰向女神提出邀請，可是張家朗卻堅持拒絕參與猜拳，推由「小師弟」吳諾弘負責邀請，可是卻未能成事。

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本來是簡單的邀約，可是張家朗卻尷尬怕醜，而當時沒有現身IG live的張小倫卻竟留言說：「同佢表白了！」，又自告奮勇表示幫忙邀請江旻憓開live。種種跡象，令網民好奇現時單身的張家朗是否對江旻憓有意，於是傳緋聞。

不過張家朗事後澄清：「好多人問我和Vivian，我想講其實我哋係冇嘢嘅，我亦都唔係鍾意佢，只不過係我比較怕醜，所以嗰陣時大家話邀佢入Live、入FaceTime，我就怕醜，我就…完全冇任何意思，係我個人本身咁樣啫。」

▲ 東京奧運賽事後，張小倫、蔡俊彥、吳諾弘、張家朗開網上直播。

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