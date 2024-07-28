張家輝赴大馬領「卓越電影成就獎」 　新作《贖夢》獲選馬來西亞國際電影節閉幕電影

▲ 張家輝獲頒卓越成就獎。

兩屆金像影帝張家輝，應第7屆馬來西亞國際電影節（MIFFest）邀請，其執導及主演的新作《贖夢》成為電影節的閉幕電影，家輝更獲大會頒發今屆「卓越電影成就獎」（Award for Excellent Achievement in Film ），表揚演而優則導的他過去為電影界的傑出貢獻。

昨日（7月27日），家輝現身吉隆坡舉行的頒獎禮，親自上台接受榮譽，家輝更表示獎項證明自己愛電影。

張家輝二度被邀參展富川影展《贖夢》 自導自演作品入圍奇幻Mad MaxX單元喜出望外

▲ 張家輝獲馬來西亞國際電影節頒「卓越電影成就獎」。

今次得獎及攜同新作參展對家輝來說別具意義，因馬來西亞是他導演之路的起點，而家輝今次現身大馬，更喜遇日本大導演是枝裕和，及一眾香港影圈友好，大家都把握機會聚舊交流。

身穿藍色西裝褸，戴上眼鏡，以斯文型男look登場的家輝，在傍晚時份踏上頒獎禮紅地氈，受影迷及傳媒們夾道歡迎。

▲ 家輝現身馬來西亞。

頒獎環節開始前，台上先播放一段剪輯家輝經典作品的短片，跟影迷一起回顧他入行35年，眾多精彩角色，隨後家輝就上台接受榮譽，從頒獎嘉賓，大馬著名演員Mr Bront Pala手上接過獎項，家輝以英文謝辭，感謝大會對他的電影生涯的肯定，並多謝一直以來影迷的支持和愛戴。

獲獎後，家輝第一時間接受訪問時就再說到得獎感受：「我覺得今次獎項係對我，又有一個更深層次嘅鼓勵，過往我攞過一啲演員嘅獎項，但今次頒發呢個卓越電影成就獎，包含住大會對我做導演範疇上面嘅鼓勵，證實到我愛電影。」

▲ 張家輝打手印。

與馬來西亞有緣

家輝認為，今次獲獎別具意義，皆因自己首部執導作品，2014年公映的《盂蘭神功》整套電影都是跟大馬電影人合作及於當地拍攝，但原來比起這套處男導演作，家輝更早與大馬結緣：「最早初期嚟大馬，就係喺亞視或者TVB藝人時期，嗰陣時仲係一個錄影帶年代，我哋成日都要過嚟為影帶公司度做宣傳，去 promote （推廣）電視台嘅劇集，所以我好早年已經係會過嚟馬來西亞㗎嘞。」

《贖夢》除成為今屆MIFFest閉幕電影，作品亦先後獲邀參與多個國際影展，包括意大利烏甸尼遠東電影節、韓國富川國際奇幻電影節，以及早前公布的西班牙錫切斯國際奇幻電影節。

▲ 家輝接受訪問。

首映觀眾反應理事

對於電影於頒獎禮翌日正式跟大馬觀眾見面，將會聯同有份主演的袁富華，一同現身閉幕放映的家輝，就表示相當期待觀眾反應：「《贖夢》呢一趟影展行程入面，即係包括我之前去咗嘅意大利、韓國富川、西班牙，跟住而家又嚟到馬來西亞國際電影節，而唯一呢個馬來西亞舉辦嘅電影節，係電影第一個放映嘅華人地區，華人地區睇返華人電影，嗰種感受應該會再深刻啲，我覺得係會再投入啲嘅，比起畀西方人去睇嘅時候。希望都如我所願，首映令到觀眾會滿意。」

家輝又認為大馬是個新舊城市交替的地方，充滿神秘色彩的傳說和神話，當中更帶有中國邪門邪術之說，故此他特別期待大馬觀眾對電影帶出的訊息有更深刻理解。

▲ 張家輝與香港電影人莊文強黃進曾國祥袁富華林明禎等合照。

遇日本大導演是枝裕和

他亦有擔任電影節頒獎嘉賓，頒發最佳女主角予演員Aenne Schwarz。今趟MIFFest之旅，家輝行程緊密豐富。

家輝首日抵埗就馬不停蹄接受大馬傳媒訪問，又為電影節進行打手印儀式，再緊接出席當晚大會主辦的「香港之夜」，現身的除家輝外，更有姜皓文、袁富華、導演莊文強、曾國祥、黃進、黃綺琳等，身在大馬的林明禎及今屆電影節終身成就獎得主，日本大導演是枝裕和都有出席，家輝喜遇一眾影圈新知舊雨，大家都把握機會交流。

▲ 張家輝與日本大導演是枝裕和。