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周殷廷吳海昕支持可持續發展　鼓勵大眾用創意為舊物創造第二生命

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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周殷廷及吳海昕

領展昨日（7月27日）邀周殷廷（YT）及吳海昕（Sofiee）出席「Loop to Last 循環換物會」，與現場參加者交換禮物， 並分享自己對翻新及回收舊物品的看法。

周殷廷稱：「領展可持續未來館推出全新循環經濟主題，推廣可持續消費，與我的理念一致。我希望 大家在購物前能夠仔細想想，在減少(Reduce)、重用(Reuse)和回收(Recycle)的 3R 原則之下， 將可持續消費理念融入日常生活之中，提升環保意識。」

一向奉行簡約生活的吳海昕則說:「我本身對環保的概念仍然停留在 3R 原則，但參觀了未來館之後才 發現已演進至 7R（減少、再利用、回收、重新思考、維修、翻新和資源再生）。最讓我印象深刻的是 在『永續時尚攻略』專區中，展示了一件以環保物料製成的豹紋嬰兒服裝。而『生物資源觀察室』也讓 我知道原來微生物都能夠幫助環保，有共生的概念。我希望有更多人認識未來館，帶同大小朋友來參 觀。」

周殷廷及吳海昕

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