  • 27°C
香港時間 : 2024728日 (日) 19:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄭秀文演唱會丨Sammi被全場燈海感動落淚　岑寧兒衝破陰影首在港唱《追光者》

娛樂

發布時間： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

鄭秀文與岑寧兒。

天后鄭秀文（Sammi）昨晚（7月27日）在紅館舉行第12場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」（Rescheduled ），老闆林建岳與囡囡林心兒（Elly）、何超蓮、何超雲、泳兒、林奕匡與懷孕老婆李靄璣、謝茜嘉，以及COLLAR的王家晴（Candy）邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）等捧場。

開場前，他們在後台VIP遊樂區拍照打卡和現夾盲盒夾蛋機，非常開心。

昨晚表演嘉賓岑寧兒（YoYo）與Sammi合唱《追光者》，事後岑寧兒講了一個有關這歌曲的秘密，還感謝Sammi點唱這歌，讓她走出心理關口。而Sammi演唱《交換溫柔》期間，被全場觀眾手機燈海感動落淚。

鄭秀文演唱會丨林峯預告明年紅館開騷　Sammi指網傳古天樂做嘉賓：假㗎！

COLLAR成員王家晴、邱彥筒、李芯駖。（左起）

與岑寧兒合唱《追光者》

Sammi穿著Cheney Chan 白色高級訂裝與Bvlgari 珠寶唱出眼淚系列3首作品後，邀請表演嘉賓YoYo出場，合唱YoYo作品《追光者》，Sammi跟她擁抱後主動拖住她的手合唱。

之後，Sammi對她說：「我終於可以講『我細細個聽你啲歌大』。（點解？）你細細個唱《三人行》，哈哈，我終於可以講呢句啦！」YoYo拉住Sammi說：「你係資深㗎，好犀利呀！」Sammi搞爛gag：「芝心Pizza？」

感謝鄭秀文助衝破心理關口

Sammi說：「我今次邀請嘅嘉賓每位都各有特質，岑寧兒係好出色嘅歌手，同埋佢把聲，一開口就融化我，我好鍾意佢嘅歌聲。你喺紅館開過演唱會未呀？」YoYo表示沒有，只有擔任過和音。她說：「我要多謝你，我從未喺香港唱過《追光者》，多謝你幫我衝過心理關口。」

她解釋當年這歌大受歡迎，令她得到很多表演機會，但同時令她懷疑如果不唱這歌就沒有表演機會，說：「我曾經唔信邪，喺音樂節表演10首歌，將《追光者》放在第5首表演，結果一唱完觀眾就紛紛離場，令我自信動搖。我心裏面有一個地方，我就算唔唱呢首歌都可以繼續表演，我希望呢個地方係香港，所以我一直無喺香港唱過。今晚好多謝Sammi幫我衝破咗呢個心理關口。」

全場掌聲聲，有觀眾大叫「加油」。之後YoYo選唱了Sammi《快樂不快樂》，全場掌聲，她向觀眾飛吻致謝。

最新影片推介：麥秋成專訪

TOPick柴犬追星
型男爸爸｜麥秋成由不懂下廚到升呢大宴親朋　做爸爸後添耐性爆湯怡受評論困擾

Sammi淚如雨下

今次Sammi演唱會動員50位舞者，其中演唱《加爾各答的天使 - 德蘭修女》、《Creo En Mi》、《致我們的夢想》和《信者得愛》時幾乎總動員上陣，場面震撼。而《信者得愛》Sammi與女Rapper Kalai合唱，全場觀眾一齊舉手高歌「High High High」，連嘉賓席上的COLLAR、泳兒和林奕匡亦站起來跳舞唱和，非常投入。

而Sammi與24味、MC JB合唱《愛是…》時戴著的鴨嘴帽，原來印有她歷年演唱會很多珍貴時刻，甚有紀念價值。

演唱會接近尾聲，Sammi唱《交換溫柔》時，全場觀眾亮起手機燈大合唱，她說：「好靚呀！好感動！多謝你哋！」然後淚如雨下。

昨晚觀眾非常熱情，幾乎每首歌都全場大合唱，嗌Encore亦好落力，Sammi穿上黃色Gucci短裙出場唱《盲盒》時收禮物，好多Fans都送上大大包薯片，她笑言：「好開心聽日尾場，之後我可以食薯片啦，唉，我嘅心願真係卑微！」

完場後，Sammi冒著微雨，跑出紅館為Fans簽名和道謝。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

鄭秀文 岑寧兒 演唱會 歌手

最高瀏覽

巴黎奧運｜江旻憓奪個人首面奧運金牌 父母開明教育成就「奧運劍后」
巴黎奧運｜江旻憓奪個人首面奧運金牌 父母開明教育成就「奧運劍后」
巴黎奧運｜史丹福畢業+中大法律博士生 劍后江旻憓運動學業的雙贏人生
巴黎奧運｜史丹福畢業+中大法律博士生 劍后江旻憓運動學業的雙贏人生
巴黎奧運·不斷更新｜江旻憓女重反勝法國選手　勇奪港隊今屆第一金
巴黎奧運·不斷更新｜江旻憓女重反勝法國選手　勇奪港隊今屆第一金
巴黎奧運｜身高178CM+素食運動員+高材生 劍后江旻憓靠寫日記抒發壓力
巴黎奧運｜身高178CM+素食運動員+高材生 劍后江旻憓靠寫日記抒發壓力
急症室最長等候時間（07月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月28日 時間16:05）