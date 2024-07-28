巴黎奧運｜江旻憓兩度膝蓋十字韌帶撕裂　樂觀應對曾稱強項為「克服傷患」

▲ 江旻憓曾兩度傷及膝蓋韌帶，但總是以樂觀心態面對逆境。（資料圖片）

江旻憓的劍擊生涯中曾經歷多次嚴重傷患，包括雙膝十字韌帶受創，上月亞錦賽亦再因傷退賽，但她總是樂觀應對，笑言「克服傷患是我的強項、好事和壞事都是一種恩賜」，並靠信仰走出低谷。

江旻憓曾兩度傷及膝蓋韌帶，但總是以樂觀心態面對逆境，包括在2017年德國世錦賽前夕，練習時跌倒致左膝十字韌帶斷裂，但她經過3個月極速復原後重新站上劍道，登上「一姐」之位；而2019年匈牙利世錦賽期間，她亦因右膝意外受傷致膝蓋前十字韌帶撕裂，需立即進行手術，但當時她受訪時仍稱「我出生以來，所有圍繞我身邊的好事和壞事都是一種恩賜」；上月劍擊亞錦賽，她亦在八強因傷退賽，惟月初仍笑說自己已無大礙，「克服傷患是我的強項，所以我並不擔心」。

十字韌帶撕裂困擾 佛教調整心態

江旻憓亦曾透露，信仰支撑她走出低谷，年少時她在機場偶爾接觸到佛教星雲大師的書籍，便開始對佛學產生興趣，認為可從佛教中找到人生課題的答案、調整對勝敗的心態。她又指，自己會靠佛經渡過迷惘，亦曾學習禪修靜坐，學習放下執着及負面情緒。

與江旻憓同行近十載的羅馬尼亞籍教練Tavi一路見證愛徒起跌，他認為江旻憓成功絕非朝夕，「我在2015年來港，看她一路走來很辛苦，她經歷十字韌帶的傷患需要開刀，她不是每日、而是每分鐘都在經歷艱苦時刻，我為她感到非常自豪」。

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