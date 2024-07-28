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聖保羅男女中學唱國歌片熱傳　港澳平：爲光彩綻放的港青點讚

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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港澳辦的專欄「港澳平」，發表了一篇文章，題是為「光彩綻放的香港青少年點贊」。（資料圖片）

港澳辦的專欄「港澳平」，發表了一篇文章，題是為「光彩綻放的香港青少年點贊」，指近日，有一段視頻在網路上熱傳。原來，這是香港聖保羅男女中學的合唱團，上周六（20日）在新西蘭舉行的「世界合唱大賽2024」中，贏得中學合唱團冠軍，該校學院合唱團也獲得金獎，當司儀公布結果後，會場內升起國旗，台下的師生，帶着國旗及區旗上台，在舞台上高唱國歌《義勇軍進行曲》。

「世界合唱大賽」是國際最大型合唱比賽，有合唱界“奧林匹克”之稱，今屆有全球40個國家及地區、逾250組參賽隊伍報名參加。

「港澳平」形容，師生們高唱國歌，是愛國之情激蕩磅礴的力量，不少網友們紛紛熱烈留言，指“香港英雄少年唱出中國紅”“揚威海外，高唱國歌是最感人時刻”等。

文章又表示，這是香港青少年優秀素質的充分展現。合唱團的孩子們來自香港傳統名校，他們的奪冠，讓世人知曉他們不僅有一流的學業成績，而且具備一流的藝術素養。他們的精彩表演，向世人充分展現了新一代香港青少年的陽光熱力。合唱團孩子們高舉國旗、高唱國歌的真摯表達，傳揚的是身為中國人的自豪和驕傲，是身為中國青少年的使命與擔當。

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