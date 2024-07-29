校長專訪｜蘇炳輝：資訊透明屬疫後施政大課題　卸任津小議會主席在即冀教局「聽多啲」

▲ 將卸任津貼小學議會主席的蘇炳輝表示，未來盼教育局能「聽多啲」，包括定期會見議會，以減少「不必要的誤會」。（梁偉榮攝）

社會事件及新冠疫情先後衝擊學界，投身教育界晃眼38年的津貼小學議會主席蘇炳輝卸任在即，形容近年社會出現極端爭拗，更反映資訊透明及取得持份者共識，是未來施行政策的重要課題。他評價現屆政府推行教育政策時有過急，諮詢上會有「missing」（遺漏），未來盼教育局能「聽多啲」，包括定期會見議會，以減少「不必要的誤會」。

推教育政策過急 諮詢有遺漏

教育政策研究工作種子，早年已植根在蘇炳輝心中。他回望最初想做社工，但入行執教5年後，兼職修讀中文大學教育學士課程成為他的人生轉捩點，受到導師分享教育政策研究及倡議工作影響，啟發他對教學的新想法，遂繼續留在教育界，並逐漸升任管理層，35歲便成為天水圍循道衞理小學創校校長，直至今年9月卸任，將轉任元朗一間私校校長。

蘇炳輝曾於2019年社會事件前上任津小議會主席，去年重新接棒之前，「落莊」期間首度以議會顧問身份參選教育界選委，有份票選現屆特首及立法會議員。他認為出任選委與校長角色「無衝突」，特別是當時未獲立法會通過的校長、副校長改善薪酬議案，選委身份更有助他反映業界需要。

津小議會作為被政府認可的諮詢組織，蘇形容現屆政府很努力推出許多新的教育政策，正需做好諮詢及溝通工作，「我估今屆政府有時有啲急，所以變成有時會有小小missing（遺漏）」。

例如教育局年初突提出將涉及資助中小學緊急維修費用的津貼申請門檻大幅提高，津小議會就曾發信倡暫緩。蘇欣賞政府最終改為分階段執行，惟他說︰「如果可以早小小同我哋講，或者你可以聽到多啲業界嘅難處。」

就最近熱傳的升中呈分試比例改革消息，蘇強調業界需時消化準備，「佢（學校）唔係一個機器，由4變2，或者5變4就得啦，仲需要好多配套」，對於常識科拆科，他亦持「觀望」態度，盼當局在新學年「準備年」，能向業界展示試行成果的實例，好讓其他同工放心推行。

SEN生「數人頭」 倡當1.5或2人

至於困擾學界多年的學生人口下跌問題，蘇認為當局應運用創新思維，例如議會提出過為主要錄取有特殊教育需要（SEN）學生的學校，「數人頭」時將SEN學生當成1.5人或2人，「如果全班都是SEN，8個都唔容易教。」至於推行國民教育以至愛國主義教育，他說未有感到「壓力」，亦認同多讓學生到內地考察培養國家情懷，「但同時應該畀學生見到國家有咩要改善，我覺得愛國情懷唔係一味講佢（國家）嘅好。」

他又指，社會事件及新冠疫情後，一直見到許多爭拗，兩邊持極端意見，「所以我覺得呢個時代，資訊透明、攞持份者共識都係重要，將會係未來一個好大嘅課題。」蘇指，津小議會希望未來與教育局進行定期溝通，「唔係突然間有事走去搵我哋」，盼藉此減少「不必要的誤會」；學界以外，家長及公眾人士聲音亦應該被聆聽，「佢（教育局）如果聽多啲、做多啲游說功夫都係好嘅。」

記者：馮琪雅

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