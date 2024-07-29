移民潮｜「移民潮對教師流失影響最大」　蘇炳輝籲學界存胸襟彈性挽留有心教師

▲ 津貼小學議會主席蘇炳輝認為，若教師初心仍在、對準學生，任何環境都可做到好的教育。（梁偉榮攝）

移民潮造成中小學教師流失問題，津貼小學議會主席蘇炳輝認為，未來校長及領袖需摒棄傳統，要有胸襟及彈性，理解新世代想法，才能留下有心的年輕教師。

蘇炳輝說，「所謂流失，我估每個人都有自己諗法。」他形容移民潮構成的影響最大，特別是中層骨幹教師，早年也有許多校長「嗌救命」，「舉例有10個中層的人，一次過走咗5個，對佢哋嚟講好傷。」

新教師壓力爆煲 彈性轉兼職

「無人會知突然間有咁嘅事發生，但係你會睇到原來呢個世界嘅多變，更加trigger（觸發）我哋去諗，係咪以後都係咁呢？」面對中層骨幹離開，蘇指以往學界按年資升遷教師，但其實年資只是一個「參考數字」，近年部分學校已放下這種傳統做法。

蘇形容世代不同，時下年輕人的多元能力、「multi-task」或創意更多，但同時比「捱出嚟」的上一代，抗壓能力更低，學校需要更開放接納這類教師。

以其任教的天水圍循道衞理小學為例，便曾經有1名新教師出現壓力問題，「改改吓簿」突然不自覺咬牙。蘇表示，待該名教師休息一段時間後，便建議對方轉做兼職，可彈性上班，只需在上課前半小時左右前回校準備。蘇解釋，全憑對該名教師的認識和信心，故放手提供彈性安排，結果對方下課後仍會主動聯絡家長跟進學生情況，效果不俗。

「大環境怎變 教師仍可微調」

他形容面對新世代，料需管理不少同類案例，「但係我哋有無胸襟或者彈性，去讓呢啲年輕人或者有心人，仍然留返低喺個體系度呢？」

他認為，不論「大環境」如何轉變，教師仍可自我「微調」，繼續服務，「如果你初心在，仍然係好對準啲學生，我覺得咩環境都可以做到好嘅教育，呢個都係我個人堅持。」

記者：馮琪雅

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