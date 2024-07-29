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校長專訪｜天循小學創校校長建「夢幻組合」最滿足　6年3次境外交流「人人有機會」

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

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蘇炳輝身後的「天循夢樂園」，設有接近6米長的不鏽鋼長滑梯，疫後重返校園令學生流連忘返。（梁偉榮攝）

津貼小學議會主席蘇炳輝，在25年前毅然離開舊校，跳入當年「悲情城市」天水圍，出任新落成的天水圍循道衞理小學（下稱天循）校長。大談學校早年銳意改革行政架構，並籌募基金，確保所有學生在6年小學生涯有3次機會參加境外學習團，令天循學生「人人都有機會」。蘇炳輝感激任內建立的「夢幻教師組合」，齊心服務基層學生，令他感到最滿足。

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「人人有機會」　助學生境外交流

「天水圍係一個弱勢地區，我哋覺得家庭很重要。」蘇炳輝猶記得，1999年開校首年9月，即反傳統地在校內舉辦了中秋晚會，並在事前撰寫「家書」，盼凝聚家長及學生參加，參考教會「愛筵」模式聚餐，「結果估唔到所有每班枱上食物多到不得了」，成功營造團聚感覺。

蘇炳輝提到，不少學校舉辦境外學習團，都是「揀最叻嘅同學」，本身是基督徒的他說，「我哋叫做最不體面嗰啲，就係最需要嘅」，故立志令天循成為「人人都有機會嘅地方」，學校再透過家書分享想法，並獲家長支持，約2011年成立「全方位學習基金」，專門資助有經濟需要的學生，參與學校每年為小四至小六各級分別舉辦的境外交流活動。

新冠疫情期間，校園角落增設「天循夢樂園」，設有接近6米長的不鏽鋼長滑梯，比起一般公園的短滑梯刺激得多，疫後重返校園令學生流連忘返，但也有機會引起家長擔心安全問題。蘇說事前早已向家長講解滑梯製作按照安全指引。

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願放下自己　齊心服務基層生

蘇形容學校着重人與人之間的關係，創新活動背後，除了獲得家長同意，也需要教師團隊支持，例如全級境外學習團推出，需要先改革學校行政架構，以協調足夠教師人手隨團；校內長滑梯也需要教師願意撥出小息時間輪流當值，確保學生安全等。

年屆60歲津校退休年齡，蘇炳輝將於9月卸任天循校長，他說任內最滿足在學校建立「夢幻組合」，雖然不是「粒粒巨星」，但各人也「好有性格」，對教學有熱情，亦願意為放下自己，成就學生。

記者：馮琪雅

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