巴黎奧運｜何詩蓓家族顯赫姊姊同是泳手　必睇香港女飛魚的10件事

▲ 何詩蓓縱然來自良好的家庭背景，但她從沒自滿，在游泳、學業和音樂上都付出極大努力，成就了今天的她！（香港經濟日報資料圖片）

【巴黎奧運/奧運會/游泳/香港女飛魚/何詩蓓學歷/何詩蓓背景】26歲「香港女飛魚」何詩蓓晉級200米自由泳決賽！何詩蓓將於本港時間周二凌晨03時41分出戰，有望為香港增添獎牌。在決賽舉行前，一於先了解香港女飛魚的10件軼事，雖然何詩蓓來自良好的家庭背景，但她從沒自滿，在游泳、學業和音樂上都付出很大努力，才成就了今天的她！

何詩蓓背景｜1. 來自愛爾蘭顯赫家族

何詩蓓的家族背景相當顯赫，她是愛爾蘭已故前總理查爾斯豪伊（Charles James Haughey）的侄孫女，以及另一前總理史恩利馬斯的曾外甥孫，讓她從小就能接受到良好的教育。

▲ 何詩蓓殺入巴黎奧運200米自由泳決賽！（香港經濟日報資料圖片）

何詩蓓背景｜2. 混血兒的中文名

何詩蓓香港長大，爸爸是愛爾蘭人，媽媽是香港人。而她的中文名「何詩蓓」是取自其英文名「Siobhan Bernadette Haughey」的相近發音，姓氏「Haughey」首個發音與「何」相似，而「Siobhan Bernadette」的頭兩個英文字母，與「詩蓓」也相近，因此取名何詩蓓。

何詩蓓背景｜3. 姊妹都是游泳運動員

何詩蓓的姊姊何雅舒（Aisling Bridget Haughey）也是一名游泳運動員，比她大2歲，兩姐妹在游泳方面互相鼓勵，一同進步。

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何詩蓓背景｜4. 6個月大接觸游泳

何詩蓓在6個月大時就開始接觸游泳，全因住所樓下有游泳池，父母便經常帶她和姊姊去游泳。何詩蓓到4歲時到南華會參加游泳班，正式學習游泳，為她奠定了基礎。

何詩蓓背景｜5. 名校出身DSE考7科35分

何詩蓓由幼稚園到中學一直就讀本地名校，在聖保祿天主教小學畢業後升上聖保祿中學。何詩蓓在兼顧游泳與學業方面出色，2015年她在香港中學文憑試（DSE）中取得了7科35分、最佳5科27分佳績，包括通識教育（5**）、英文（5*）、數學（5）、企業會計與財務概論（5）、中文（4）、化學（4）及英語文學（4）。

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何詩蓓背景｜6. 美國升學主修心理學

何詩蓓之後遠赴美國升讀密芝根大學主修心理學，2019年畢業後曾到兒童中心實習。何詩蓓希望退役後成為一名兒童心理學家。

而就學期間，何詩蓓加入大學泳隊，獲校內金牌教練、曾執教奧運代表隊的Mike Bottom指導，令她的泳術更上一層樓，成為大學泳隊主力，在美國大專學界賽事贏得多個冠軍，同時多次刷新香港及亞洲紀錄。

何詩蓓背景｜7. 八級鋼琴造詣

除了游泳之外，何詩蓓亦有文靜的一面，原來她擁有八級鋼琴資格，但她為了專注游泳，放棄繼續深造鋼琴。何詩蓓曾接受外媒訪問時提及，在兼顧游泳與學業期間，不時在大學宿舍內靠彈琴減壓。

何詩蓓背景｜8. 肩膀奧運紋身

何詩蓓左後肩上有一個奧運五環紋身，象徵著她對奧運的熱愛和決心，這個紋身已成為她的個人標誌。

何詩蓓背景｜9. 曾多次想放棄游泳

在何詩蓓的成長過程中，曾多次想放棄游泳，例如她小時候覺得游泳訓練枯燥，不斷重複在泳池游泳。到升中四時，她又因為要應付DSE，兼且功課量大增，讓她萌生放棄游泳專心讀書的念頭，但她不捨得辛苦多年的成果，最後決定犧牲休息時間，每天早上5時起身練水，甚至凌晨3時起床做功課，練水後再返學，放學後再到泳池訓練。

之後何詩蓓到美國留學，只過了2星期已覺得好辛苦，一度想立即返回香港。她每次練水回到宿舍，就會打電話與媽媽訴苦，說不想再接觸游泳，但有次媽媽的一留話，解開了何詩蓓的鬱結。何媽媽指女兒有天份，如果真的不想游可以停，「但你是否真的想放棄你以前一路以來努力得到的東西？」何詩蓓想通後決定繼續追尋奧運夢。

巴黎奧運｜何詩蓓4歲起習泳曾多次想放棄 全賴媽媽一番話振作追尋奧運夢

何詩蓓背景｜10. 賽前花10多分鐘穿泳衣

何詩蓓每次比賽前，要花上10多分鐘穿上緊身泳衣，因比賽泳衣需要超緊身，有助增加肌肉爆發力，並可減少身體阻水的面積以提升速度。何詩蓓又分享過自己比賽前最愛以燕麥片、花生醬及香蕉做早餐。

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