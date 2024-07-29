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巴黎奧運｜何詩蓓4歲起習泳曾多次想放棄　全賴媽媽一番話振作追尋奧運夢

育兒資訊

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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巴黎奧運｜何詩蓓赴美讀大學初期曾辛苦到想放棄游泳，全賴媽媽一番話重新振作追尋奧運夢。

【巴黎奧運/奧運會/游泳/香港女飛魚/何詩蓓學歷/何詩蓓背景】26歲「香港女飛魚」何詩蓓在今屆巴黎奧運衝擊100米及200米自由泳，為香港力爭獎牌。何詩蓓能成為今天的香港女飛魚，背後付出過很多汗水，4歲開始接觸游泳的她，曾有多次萌生放棄的念頭，尤其美國升學初期更辛苦到想立即返回香港，全靠媽媽一番說話，解開了何詩蓓的鬱結，更不斷突破游泳成績！

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何詩蓓背景｜4歲習泳升小加入泳隊想識朋友

很多人學習游泳，只是想學一門求生技能，何詩蓓也不例外，在她4歲那年，爸爸帶她到南華體育會接受訓練。她曾接受TOPick訪問時提到起初曾十分抗拒游泳，因覺得游來游去都是沿著水底下的線，又上又落，覺得好悶。

後來何詩蓓的游泳潛能被發掘，升上聖保祿天主教小學後加入泳隊，讓她認識了不少新朋友，因而再沒有討厭游泳，「當游泳是一個見朋友的機會」。

何詩蓓能有今天的成就，背後付出了很多汗水，也曾想過放棄。（香港經濟日報資料圖片）

何詩蓓背景｜前教練讚心態正面 父母零訑施壓

曾在她10至13歲出任游泳教練的前南華會教練黃文凱指，何詩蓓小時候在香港的比賽經常贏出，約在12歲時帶她首次到海外，參加澳洲全國分齡賽，當時雖然未能贏出，但心態正面，知道別人比自己好，仍需要加倍努力，期望日後能取得更好成績。

黃文凱認為，何詩蓓的成功也要歸功於其父母，因為他們從不會給予女兒壓力，非常支持女兒，亦無刻意栽培。而何詩蓓的父母在每年暑假，都會帶她到悉尼練水。

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何詩蓓背景｜小六曾提出放棄獲母鼓勵

可是，恆常規律化的訓練令何詩蓓對游泳感到枯燥乏味，在小六之年向父母提出停止練水，惟父母希望她堅持至中一。升上聖保祿中學後，由於出外比賽的機會增加，何詩蓓慢慢發現自己很享受與隊友一起作戰的時刻，就再次打消放棄游泳的念頭。

中學時期的何詩蓓可謂文武雙全，在游泳上，她屢創佳續，13歲已打破400米個人混合泳的香港紀錄；在學業上，在2015年中學文憑試（DSE）中，她取得了7科35分、最佳5科27分佳績，包括通識教育（5**）、英文（5*）、數學（5）、企業會計與財務概論（5）、中文（4）、化學（4）及英語文學（4），升讀美國密芝根大學，主修心理學。

何詩蓓的媽媽（左二）是香港人，她從不會給予女兒壓力，非常支持女兒，亦無刻意栽培。（IG圖片）

何詩蓓背景｜赴美留學一星期練10次水

不過，何詩蓓在美國留學第一個月，由於大學的生活與訓練模式起了很大轉變，何詩蓓感到非常吃力，在香港每星期練7次水，到美國一星期就練10次，訓練模式更辛苦；在學業上，也經常要在課堂上主動發表意見，對於平時較沉靜的她感到不適應。

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何詩蓓背景｜返宿舍致電媽媽訴苦解心結

何詩蓓坦言，在美國只是過了2星期已覺得好辛苦，一度想立即返回香港，每次練水回到宿舍，就會打電話與媽媽訴苦，說不想再接觸游泳，但媽媽的一席話，也解開了何詩蓓的鬱結。

媽媽不停提醒我，你自己是很有天份，如果真的不想游，你可以停，但你是否真的想放棄你以前一路以來努力得到的東西？

完成4年的學業後，何詩蓓為了追尋游泳夢，決定投身全職運動員，追逐奧運夢。何詩蓓認為，出外升學最重要是保持心境開朗，願意接納新的文化和思想，亦要學懂獨立，更易令自己適應海外生活。

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