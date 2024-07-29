MIRROR成員丨Frankie女友稱貼假黑歷史捉鬼　Christy：要去誣捏一個人真係好容易

▲ Frankie女友Christy稱貼假黑歷史是為捉鬼！

人氣男團MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）去年在平安夜放閃，宣布新戀情。早前，Frankie的女友Christy以「229Christy」的帳號留言，答謝Frankie的粉絲支持並稱會拍多些照片及為皮寶寶爭取福利。Frankie亦有回覆對方，首度隔空傳情。

隨即Christy的身份亦被網民起底，更發現Christy的IG帳號，當中有不少性感照片，而女方更大方晒驕人身材，火辣度爆燈。

Christy的火辣相片、昔日IG密友限時動態也不斷被曝光，相隔一個多月，就在Frankie 36歲正日生日，Christy就「上水」把IG由私人轉為公開，這場「Frankie之亂」有新進展！

MIRROR成員丨Frankie涉出軌風波後首現身 皮皮TG「上水」感謝粉絲應援

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Christy稱被熟人Cap圖

Christy把不同的IG Story放在一個名叫「黑歷史」的合集，她「提醒」大家：「記得click埋入去睇我嘅黑歷史，以後唔使旨意再改我圖誣蔑我、扭曲事實、帶風向誤導其他人。」

她列出四大回應，第一，Christy指自己2021年已被人在Telegram及連登誣蔑，指她愛搶朋友男友、中學生活淫亂等，她指這些照片早已刪除，因此肯定是被身邊熟人Cap圖。

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大部份流出Story為假

Christy又提出第二點回應，她指：「你哋見到的Story，大部份都係假的：2021年12月頭，我透過跳舞朋友認識咗AK及Frankie，當時我有朋友提議『捉鬼』，所以就將普通對話圖放上IG close friend story。一開始，我同Frankie講咗呢件事，佢應承幫我捉鬼。所以我有叫佢send相同錄音比我，令隻鬼信我係同真嘅Frankie傾緊。所以亦解釋到點解咁多對話都係冇頭冇尾。」

她指鬼在22年1月把Cap圖流出，於是她把Close friend名單收窄、每次只加一個人，而Frankie也是知道Cap圖流出。

她續指：「1月之後，就冇再有我捉鬼story流出，亦捉唔到隻鬼，我之後亦將所有嫌疑人踢出 close friend list 。 2022年5月及12月，連登再有post講我，但係一張cap圖都冇，所以我同Frankie以為事件已經告一段落。而我一直都有出story去影射隻鬼，恥笑佢每次嘗試抹黑我都唔成功，甚至提議佢要人信服不妨改下圖同埋作得誇張啲。」

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Christy：有啲相係捏造出嚟

第三，Christy指「鬼」在今年6月她與Frankie公開戀情後就「出手」，「佢忍到我公開自己係公眾人物女朋友後，佢就放晒2年前嘅捉鬼story出嚟，有啲相係佢改咗圖，亦有啲相係捏造出嚟。」

她指自己發現對方有儲存了Christy從2020至2024年的Cap圖的相簿：「佢當年唔爆其他相，係因為佢一直處心積慮，由原本淨係想搞死我，去到而家夾埋外人，想搞死埋我男朋友及Mirror。佢甚至夾埋其他fans、連登打手去不斷誣蔑我地，又會開幾個分身扮fans帶風向，萬一佢發現仍然有人支持Frankie，就會批鬥所有支持者。」

她更指「鬼」找人在不同平台找她的「黑歷史」，「我知隻鬼仍然係我ig入面，所以我好多相唔會即時post，亦有問朋友攞相扮去旅行去誤導隻鬼。」

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「要去誣捏一個人真係好容易」

第四Chirsty指事件在6月經媒體報導後，被誣蔑情況更嚴重，「一大堆我唔識嘅人出嚟講我點點點，又話我睇show傾計，等等。媒體亦唔使factcheck任何嘢就出新聞：正如我口罩小姐原本係表演彈古箏，評判叫我再即興表演其他嘢去拉票，冇準備情況底下先會表演lapdance，咁當然節目出街就淨出咗lap dance嗰段。」

她稱：「要去誣捏一個人真係好容易，所有嘢cut頭cut尾加幾張相同字就可以徹底毁咗一個人。我講呢啲嘢，並唔需要你哋相信我，亦唔需要為自己平反，只係想交代返件事。最後有人問，你同隻鬼有咩深仇大恨？我可以答你完全冇，佢2018年已經一直扮friend，2020年開始cap我圖，佢將啲圖post完上網之後仲走來叫我take care babe。」

她分析被「鬼」爆料原因：「唯一最有可能，就係佢講過佢家人曾經做傳銷，比人呃完幾十萬搞到有人上門追數，當佢知我比前男友拉咗入去做之後，就投射個憎恨落我身上。 我從來冇叫過佢買產品或者入去做，反而佢疫情期間，有俾錢叫我幫佢買產品。我當時做左好短時間，亦因為拍咗三年拖嘅男朋友沉迷傳銷而分手。 希望可以交代到件事比大家明白，件事橫跨咗幾年有太多資訊要整合，我已經盡量簡短地交代」

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